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"Nikada nismo videli saopštenje rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu u kome traže hitno utvrđivanje činjenica o smrti studetkinje Milice Živković. Nikad", napisala je na svom X nalogu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nakon što je Rektorski kolegijum Univerziteta zatražio hitno utvrđivanjke činjenica o špijuniranju studenata.

Kako je istakla, tada je rektorski kolegujum aktivno sprečavao istragu.

- Od rektorke Univerziteta umetnosti smo čuli da je gubitak jednog mladog života, na fakultetu - “izolovani incident”?!