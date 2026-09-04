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Politika
BRNABIĆ RASKRINKALA LICEMERJE REKTORSKOG KOLEGIJUMA: Aktivno su sprečavali istragu o smrti studentkinje! Stravično je šta su napravili od Univerziteta
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"Nikada nismo videli saopštenje rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu u kome traže hitno utvrđivanje činjenica o smrti studetkinje Milice Živković. Nikad", napisala je na svom X nalogu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nakon što je Rektorski kolegijum Univerziteta zatražio hitno utvrđivanjke činjenica o špijuniranju studenata.
Kako je istakla, tada je rektorski kolegujum aktivno sprečavao istragu.
- Od rektorke Univerziteta umetnosti smo čuli da je gubitak jednog mladog života, na fakultetu - “izolovani incident”?!
- Stravično je šta su napravili od Univerziteta u Beogradu.
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