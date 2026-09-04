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Da se izbori održavaju u nedelju, Srpska napredna stranka (SNS) osvojila bi čak 47,2 odsto glasova, što znači da je na samoj ivici samostalnog osvajanja apsolutne većine, pokazalo je najnovije istraživanje agencije "Faktor plus", a preneo je Blic. Prema istom istraživanju, druga najjača politička snaga bila bi studentska lista sa 31,5 odsto glasova,

Na trećem mestu bi se našao SPS sa 4,9 odsto podrške, dok bi još samo dve opcije prešle cenzus: proevropska koalicija predvođena SSP-om, sa 3,6 odsto, i desničarska opcija predvođena Narodnim pokretom Srbije, sa 3,4 odsto glasova.

Sve ovo pokazuje istraživanje agencije "Faktor plus", koje je u avgustu i septembru urađeno na uzorku od 1200 ispitanika, terenskom anketom.

Ovako stoje političke stranke

Rejting stranaka (odgovarali samo opredeljeni)

SNS - Aleksandar Vučić 47,2

"Studentska lista“ - 31,5

SPS - Ivica Dačić 4, 9

Pro-evropska koalicija (SSP- Dragan Đilas, Srbija Centar - SRCE - Zdravko Ponoš, PSG - Pavle Grbović) - 3, 6

Koalicija: Narodni pokret Srbije- Miroslav Miki Aleksić, Novo lice Srbije - Miloš Parandilović, Ekološki ustanak - Aleksandar

Jovanović Ćuta 3, 4

NADA - Novi DSS i POKS 2, 1

Mi snaga naroda - Dr Branimir Nestorović 2, 9

SRS 2

Neka druga 2, 4

Visoka motivacija za izlazak na birališta

Istraživanje je pokazalo i da građani imaju visoku motivaciju za izlazak na birališta, skoro dve trećine, jer se 64 odsto njih izjasnilo da bi izašlo na izbore.

Takođe, od svakih 10 birača koji planiraju da izađu na izbore, njih skoro sedmoro tačno zna kome će dati glas.

Da li biste izašli na izbore?

Da - 64 odsto

Ne - 25 odsto

Ne znam/ nisam odlučio 11 odsto

Da li znate za koga biste glasali?

Da 69 odsto

Ne 31 odsto

Šta nam izbori donose posle zatvaranja biračkih mesta?

Protekli period obeležile su tenzije i podeljenost unutar društva, a skoro tri četvrtine građana, 72 odsto, veruje da izborni proces može barem delimično da relaksira političku atmosferu.

Da li mislite da će se izborima smiriti tenzije na političkoj sceni Srbije?

Da, u potpunosti 10 odsto

Da, delimično 62 odsto

Ne, neće značajno uticati 18 odsto

Ne, situacija se neće promeniti 10 odsto

Izbori 25. oktobra

Da će vanredni parlamentarni izbori biti održani u oktobru nedavno je otkrio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dao dve opcije: 18. ili 25. oktobra. Pre dva dana je za "Blic" potvrđeno da će biti održani 25. oktobra.

Kako je najavljeno, biće raspuštena Narodna skupština, na obrazložen predlog Vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove izbore.

Zakonom je predviđeno da ih raspisuje predsednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe:

manje od 45

više od 60 dana