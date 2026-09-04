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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, nakon čega će obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.

Program

09.00 Prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže.

09.30 Obilazak završnih radova na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.

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