Politika
VUČIĆ SUTRA U 9 SATI U NIŠU: Predsednik obilazi lokaciju za Ginekologiju i akušerstvo UKC Niš
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, nakon čega će obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.
Program
09.00 Prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže.
09.30 Obilazak završnih radova na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.
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