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Direktor Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu Radivoje Stojković izneo je šokantne tvrdnje o uvredama koje deo učenika upućuje profesorkama i direktoru škole. Stojković ocenjuje da su učenici - maloletnici postali sredstvo političkih sukoba i ocenio da je škola uvedena u "spiralu nasilja".

On je rekao da su pojedini učenici veoma uvređeni ukoliko o sebi ne čuju da su najbolji, najpametniji i najlepše vaspitani.

"Šta kažu naši đaci koji su jako uvređeni kada dobiju konstatacije i epitete u kojima im ne kažu da su najbolji, da su najpametniji i da su najlepše vaspitani? Profesorkama koje su majke, koje su roditelji, maloletni učenici izgovaraju: 'Silikonjaro', 'smrade', 'govn***', 'piz**", kaže Stojković.

Direktor gimnazije dodaje da upravo uključivanje maloletnika predstavlja najveću opasnost, jer se, kako tvrdi, preko njih najlakše ostvaruje uticaj. Prema njegovim rečima, takvo ponašanje ne dolazi od svih đaka, već od jednog dela učenika za koji tvrdi da je instruiran od svojih roditelja.

"To sve rade naši učenici. Deo naših učenika koji je instruiran od svojih roditelja, koji smatraju da je u redu rušiti ustavni poredak Republike Srbije i zakone, a istovremeno traže primenu pravde, pravnu državu i poredak", kaže Stojković.

On je opisao situaciju u kojoj je uvreda upućena njemu navodno dočekana oduševljenjem dela prisutnih. Kako je rekao, grupa učenika, roditelja i bivših saradnika frenetičnim aplauzom reagovala je na pogrdnu opasku na njegov račun.

"Na frenetičan aplauz, biću krajnje iskren, grupe učenika, grupe roditelja, bivših saradnika i profesora univerziteta naišla je konstatacija – nisam video ko ju je izgovorio – 'jebeni direktor, izjavio je Stojković.

Smatra da je čitava situacija posledica odluka dela sudija Osnovnog suda u Novom Sadu.