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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za Informer TV o svim aktuelnim temama.

- Sutra su velike vesti ovde za ljude u Nišu, i mnogo sam srećan što to pokrećemo. Završili smo i ovu drugu fazu naučno-tehnološkog parka, i mislim da je to ogromna stvar, ogromna vest za ljude u Nišu. Ali ono što će ih još više obradovati, mi smo pustili tu javnu nabavku, završili deo procedura, još deo procedura nismo, i verujem da u relativno kratkom vremenskom roku možemo da krenemo i u fizičke radove na izgradnji porodilišta.

- Žene, majke, one koje nam daruju decu, hoću da se na najlepši način sećaju ne samo zbog samog čina rođenja svog deteta, već i zbog toga kako su provele vreme u bolnici i kakvo je, kakvi su lekari bili, medicinsko osoblje, ali u kakvim uslovima. I to će biti sobe sa po 1, 2, maksimalno 3 kreveta, dakle sve neuporedivo drugačije i potpuno promenjeno u odnosu na ovo što imamo danas. Mislim da je to velika vest, ogromna vest, baš kao što je svojevremeno klinički centar u Nišu. I sada, kada sagledate sve šta je to što smo u Nišu uradili, pogledao sam brojeve, pošto znam da to Bojana zanima posle podne: ova godina može da se dogodi za 1. 000 i više putnika nego rekordna 2023.

- Može da se dogodi da budemo ove godine, bez obzira što će Wizz Air verovatno da napušta, jer Srbija će odmah da prihvati Beč i Maltu kao destinacije, očekujem da imamo oko 450. 000 putnika na godišnjem nivou, što nije mala stvar za niški aerodrom, da postignemo, da oborimo rekord ove godine. Radili smo na tome, radimo na pruzi do Dimitrovgrada, otvaramo uskoro Niš-Brestovac, prvih 23 km pruge do prema Leskovcu, dakle prema jugu Srbije. Kargo nam je ovde i budućnost, i kargo će mnogo koristi da donese Nišu.

- Tri smo tu autoputa u okolini Niša uradili i izgradili, ogromne su promene, ali ono što je za ljude u Nišu najvažnije je da dobijete samo neke podatke, da vidite koliko su se stvari promenile. Da vidite samo kako vi ste mladi, Bojan i ja smo mnogo stariji, pa se toga sećamo. Niš je imao prosečnu platu 328 evra 2012. godine. Danas je prosečna plata na današnji dan u Nišu 999. 1000 evra je prosečna plata u Nišu, dakle 3 puta veća nego što je bila. Broj nezaposlenih je za 20. 000 manji nego što je bio u ono vreme. Tada je bilo 36, gotovo 21. 000, 36. 36. 000 je bilo tada, sad je 15. 000 ljudi, samo da imate u vidu. Dakle, to su ogromne razlike. Imamo za 20%, iako ima nekih 12. 000 ljudi manje, ali imamo sa 70. 000, sada imamo 90. 000 formalno zaposlenih ljudi u Nišu. U Nišavskoj oblasti je situacija za nijansu još povoljnija, iako je, naravno, siromašnije od samog Niša. Kad govorimo o Nišavskom okrugu, tu je razlika 28% rast u Nišu, a 32% u celom distriktu, u celom okrugu. 12 fabrika, učestvovao sam u dovođenju 12 fabrika u Niš. U Novom Sadu čak 14, verovali ili ne. I ponosan sam na to što smo uradili, a to su rezultati. To je ono da li je i dalje dobro? Da li su svi ljudi zadovoljni? Pa naravno da nije. I neće još dugo biti tako da ljudi budu zadovoljni. Ali razlika između 1. 000 evra plate i 320 evra je ogromna. Danas ljudi u Nišu imaju besplatan prevoz, gradski prevoz. Danas ljudi u Nišu, to jest roditelji, za svoju decu mogu da obezbede besplatno udžbenike. Dakle, stvari su mnogo, mnogo drugačije nego što su bile. Meni što je važno za penzionere, da kažem, sve u Srbiji koji nas gledaju, ne samo u Nišu, 14. stižu od 20. 000 do 35. 000 takozvane jednokratne uplate. 22. stiže najmanje 6. 000 na adresu svakog građanina Srbije. Svaki građanin, svi ovi dečaci, momci ovde, dobiće najmanje po 6. 000. Neki će zbog nasledstva dobiti i 12, neki i 18. 000 dinara. Tako da, sve je to država uradila, sve je to država napravila, ali je meni najvažnije da smo mi suštinski promenili stvari u zemlji, da smo obezbedili infrastrukturu. U Nišu će da bude i gasna elektrana. Verujem da bukvalno hiljade, hiljade stvari još možemo i moramo da uradimo.

- Za frbike smo uložili 430, 432 miliona evra. Ali da pričam o ovim stvarima, recimo, to su i radna mesta, i to je zaista nešto neverovatno. Timočki okrug, dakle, Soko Banja, Knjaževac, samo da pogledate kako se sad gradi put, to je bio, onako, sirotinjski put, rupa do rupe, da Boga molite da ne stradate, a svakako se spremite da felne i gume nameštate. Tako da, mnogo sam srećan što dosta toga radimo, evo, u Gadžinom Hanu su danas mašine, ovde u okolini, kao i u mnogim drugim mestima. Za mene je važno, važan događaj sutra koji imamo, dakle, i naučno-tehnološki park i porodilište, ali je važan i događaj sednica glavnog odbora SNS-a, na kojima se donose odluke kako na predstojeće izbore. Ja sam deo izborne kampanje, dakle, jasno vam je da ću za nekoliko dana raspisati izbore.

- Ljudi odlučuju na izborima. SNS, ta stranka ima svog predsednika, to je Miloš Vučević, ja tu stranku poštujem i volim beskrajno, iako sam samo član organa te stranke, nikada je neću napustiti i uvek ću je beskrajno voleti, jer ja mislim da je ta stranka spasila Srbiju. I to sam spreman da dokazujem svakome, bukvalno je spasila Srbiju i kao feniks iz pepela je podigla. Šta god ko govorio, kako god ko govorio, nisu stvari lake. Da li ima i loših ljudi? Da li ima loših ljudi? Da li ima ovakvih? Pa ima svuda. Nemate ni jedno polje žita u kojem nema kukolja, nijedno. Metar sa metar, pa ne postoji da nema kukolja. A ne da imate tako veliku i ogromnu stranku, a da takvih ljudi nema. Ali su najvećim delom to dobri domaćini, ozbiljni, odgovorni ljudi koji su bukvalno spasavali i uspeli u tome što se Srbije tiče.

- Dakle, ukoliko dobijem podršku od ljudi za to da budem kandidat za predsednika vlade, samo ću vam jednu stvar danas reći, a taj ću program izložiti kada završim predsednički mandat. Moja ideja je da sledeća vlada ima premijera i najmanje i najviše 12 ministara. Dakle, da to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost, i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana. Tako da, to će biti moje obećanje građanima, i ja ću to da potpišem. Biće mnogo veća ministarstva i nadležnosti u odnosu na sada njihova pojedinačna. Ministri se uvek tuku za ovlašćenje. Kad donosite zakon o Vladi i ministarstvima, to je opšta tuča. A kad ih pitaš šta su stvarno uradili i da li su se posvetili svakoj od tih ogromnih oblasti, naravno da nisu.

- Danas gas, ljudi, 880 dolara na 1. 000 kubnih metara. Nama danas nafta ima nenormalne cene, nenormalne. I nastavlja se taj sukob, Amerika-Iran, nastavlja se sukob u Ukrajini. Biće stvari za zimu samo gore. Vi stvarno mislite da je potrebno da se neko igra državom i da nam dovodi nesposobnjakoviće, zamislite Šoškića da vam bude neko ko treba sutra da vodi finansije, ili Narodnu banku, ili Vladu, ili bilo šta. Dela govore, ne reči. Na tarabu svako može da napiše svašta, pa se niko za to na tarabu ne zaleće. Nego gledaju ljudi da li ste uradili nešto, i šta je to što ćete da uradite. Tako da, ja sam zadovoljan onim što smo uradili, ali moramo sebe dosta da menjamo, moramo mnogo sebe da menjamo. To da mi glumite klub ekskluzivnih i mnogo važnih ljudi koji treba da uživa po večerama i ručkovima i gradskim kombinacijama, to ili zaboravite ili nećete biti u timu.

- Jedino pravo istraživanje je ono koje dolazi na izborima. I ja ne volim istraživanja koja nam daju veliku prednost. Zbog čega? E, sad ću da vam objasnim. Zato što se tad ljudi opuste, zato što tad ljudi neće da rade, zato što tad ljudi misle "gotovo je i ovako i onako". Da se spremimo mi za raspodelu funkcija i to je jedino što ih interesuje. A mene to ne zanima. Mene zanima da idemo i da pokušamo sebe da menjamo u razgovoru sa ljudima. I taj razgovor sa ljudima, vi mislite da je to neka bezvezna sintagma. Nije. To je najteži posao. Verujte mi na reč, verujte mi na reč, to je teži posao nego bilo koji drugi. Zato što vi morate da pogledate u oči svakog čoveka, morate da razumete njegov psihološki profil, da razmenite energiju sa njim, da čujete smislene i ne uvek smislene primedbe, pitanja i sve drugo. I opet morate da pokažete neku vrstu odgovornosti, manje ili više ljubaznosti, ali odgovornosti da na ozbiljan način to saslušate i pružite odgovoran i ozbiljan odgovor. To je užasno težak posao. I ja zato molim ljude, ako hoćete da se bavite ovim poslom, to morate da radite. To nije posao koji će da ti otvori vrata da bi smestio donji deo leđa na zadnje sedište automobila. To je posao da ti slušaš ljude. Da li su u pravu, nisu li u pravu, tvoje je da donosiš odluku, na kraju krajeva. Nije tvoje da ispunjavaš želje. Tvoje je da donosiš odluke. Odluke se u ovakvim vremenima veoma teško donose. Veoma teško. Koju god odluku da sam doneo, ja sam rekao super, neće da ide avion po Mladića, neće da bude ovo, neće da ide ono. Kritikovali bi me. Rekli bi: "Sramota". Kad uradiš ovo, kažu: "Sramota, to radi sa ratnim zločincem, genocidašem, ovakvim i onakvim". Šta god da uradiš, taj posao donošenja odluka je užasno težak. Ja se uopšte nisam rukovodio time šta će ko da mi kaže. Ni izborima, ni time šta će da mi kaže Evropa, ni bilo ko drugi, niti šta će da mi kažu politički protivnici. Moraš da imaš cilj, ideju šta je to, zbog čega, i kako donosiš odluke. I kada doneseš tu odluku, da staneš iza te odluke i da se boriš za tu odluku.

- Dakle, ja se ozbiljno spremam, ukoliko dobijem poverenje naroda, kako i na koji način da vodim vladu. Verovatno bi mi to bio i poslednji mandat i onda je vreme za neke mlađe ljude. Ali bih želeo da zaokružim sve i da završim i da svakom čoveku u Srbiji bude jasno da smo velika dela napravili i mnogo toga uradili. Ali ja govorim o tom 16. koji dolazi. 12. će svi Albanci ovog sveta da se skupe na tim protestima i da traže oslobađajuću presudu, a ja vam sad govorim do čega sam došao špijunskim kanalima. Slušajte, slušajte sad. Namerno sam ovo rekao, da bi razne budale umislile ne znam šta. Dakle, dobio sam informaciju, voleo bih da nije istinita, i bio bih najsrećniji na svetu da nije istinita. Dobio sam informaciju da će Hašimu Tačiju da "pokriju" pritvor time što će da bude osuđen za nepoštovanje suda ili za tako neku budalaštinu. Za nepoštovanje suda, a zločini nad Srbima ništa. A onda ćemo drugačije da razgovaramo i sa Evropljanima i sa svima drugima. Zato što je onda jasno šta su sve ovo vreme radili. Lepo da se mi time više ne bavimo, da znamo da međunarodna pravda i međunarodno pravo ne postoje za sva ta 4-5 tribunala, sudova, raznih, i ovako i onako. I lepo da mi verujemo u svoje zakonodavstvo i da se ne mešamo više u ta posla.

Vučić kaže da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bio u pravu kada je rekao da je pitanje hoće li Srbija u budućnosti biti u EU.