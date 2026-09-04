"OGROMNA VEST ZA NIŠ" Vučić: Uskoro kreće izgradnja porodilišta, želim da se žene sećaju porođaja na najlepši način
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, nakon čega će obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.
"Sutra su velike vesti ovde za ljude u Nišu, i mnogo sam srećan što to pokrećemo. Završili smo i ovu drugu fazu naučno-tehnološkog parka, i mislim da je to ogromna stvar, ogromna vest za ljude u Nišu. Ali ono što će ih još više obradovati, mi smo pustili tu javnu nabavku, završili deo procedura, još deo procedura nismo, i verujem da u relativno kratkom vremenskom roku možemo da krenemo i u fizičke radove na izgradnji porodilišta", rekao je predsednik Vučić za Informer TV, potom dodao:
"Žene, majke, one koje nam daruju decu, hoću da se na najlepši način sećaju ne samo zbog samog čina rođenja svog deteta, već i zbog toga kako su provele vreme u bolnici i kakvo je, kakvi su lekari bili, medicinsko osoblje, ali u kakvim uslovima. I to će biti sobe sa po 1, 2, maksimalno 3 kreveta, dakle sve neuporedivo drugačije i potpuno promenjeno u odnosu na ovo što imamo danas. Mislim da je to velika vest, ogromna vest, baš kao što je svojevremeno klinički centar u Nišu".