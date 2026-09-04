Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, nakon čega će obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.

"Sutra su velike vesti ovde za ljude u Nišu, i mnogo sam srećan što to pokrećemo. Završili smo i ovu drugu fazu naučno-tehnološkog parka, i mislim da je to ogromna stvar, ogromna vest za ljude u Nišu. Ali ono što će ih još više obradovati, mi smo pustili tu javnu nabavku, završili deo procedura, još deo procedura nismo, i verujem da u relativno kratkom vremenskom roku možemo da krenemo i u fizičke radove na izgradnji porodilišta", rekao je predsednik Vučić za Informer TV, potom dodao:

"Žene, majke, one koje nam daruju decu, hoću da se na najlepši način sećaju ne samo zbog samog čina rođenja svog deteta, već i zbog toga kako su provele vreme u bolnici i kakvo je, kakvi su lekari bili, medicinsko osoblje, ali u kakvim uslovima. I to će biti sobe sa po 1, 2, maksimalno 3 kreveta, dakle sve neuporedivo drugačije i potpuno promenjeno u odnosu na ovo što imamo danas. Mislim da je to velika vest, ogromna vest, baš kao što je svojevremeno klinički centar u Nišu".

Ne propustitePolitikaVUČIĆ UŽIVA OGROMNO POVERENJE GRAĐANA - NA PRAGU APSOLUTNE VEĆINE Najnovije istraživanje agencije "Faktor Plus": Ovako izgleda rejting stranaka
Aleksandar Vučić 1.jpg
PenzionerPovećanje penzija 1. decembra, a uskoro će se znati i za koliko: Vučić saopštio sjajnu vest za najstarije građane
vucic penzioneri.jpg
PenzionerProsečna penzija u Srbiji biće skoro 550 evra, a pre 12 godina bila jedva iznad 200: Vučić brojevima odgovorio na kritike da se dodvorava najstarijim građanima
Aleksandar Vučić
Politika"DOGOVORIO SAM DA PRVI PODKAST RADIM SA VUJOŠEVIĆEM" Vučić ispričao nepoznate detalje razgovora sa Duškom: Sedam dana posle toga otišao je u bolnicu
av.jpg