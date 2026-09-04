Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, nakon čega će obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.

"Sutra su velike vesti ovde za ljude u Nišu, i mnogo sam srećan što to pokrećemo. Završili smo i ovu drugu fazu naučno-tehnološkog parka, i mislim da je to ogromna stvar, ogromna vest za ljude u Nišu. Ali ono što će ih još više obradovati, mi smo pustili tu javnu nabavku, završili deo procedura, još deo procedura nismo, i verujem da u relativno kratkom vremenskom roku možemo da krenemo i u fizičke radove na izgradnji porodilišta", rekao je predsednik Vučić za Informer TV, potom dodao: