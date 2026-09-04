"Tri smo tu auto-puta u okolini Niša uradili i izgradili, ogromne su promene, ali ono što je za ljude u Nišu najvažnije je da dobijete samo neke podatke, da vidite koliko su se stvari promenile. Niš je imao prosečnu platu 328 evra 2012. godine. Prosečna plata na današnji dan u Nišu je 999! 1000 evra je prosečna plata u Nišu, dakle 3 puta veća nego što je bila. Broj nezaposlenih je za 20.000 manji nego što je bio u ono vreme. 36. 000 je bilo tada, sad je 15.000 ljudi, samo da imate u vidu. Dakle, to su ogromne razlike", rekao je Vučić za Informer TV i dodao:

"U Nišavskoj oblasti je situacija za nijansu još povoljnija, iako je, naravno, siromašnije od samog Niša. Učestvovao sam u dovođenju 12 fabrika u Niš. U Novom Sadu čak 14, verovali ili ne. I ponosan sam na to što smo uradili, a to su rezultati. To je ono da li je i dalje dobro? Da li su svi ljudi zadovoljni? Pa naravno da nije. I neće još dugo biti tako da ljudi budu zadovoljni. Ali razlika između 1. 000 evra plate i 320 evra je ogromna. Danas ljudi u Nišu imaju besplatan prevoz, gradski prevoz. Danas ljudi u Nišu, to jest roditelji, za svoju decu mogu da obezbede besplatno udžbenike. Dakle, stvari su mnogo, mnogo drugačije nego što su bile. Meni što je važno za penzionere, da kažem, sve u Srbiji koji nas gledaju, ne samo u Nišu, 14. stižu od 20. 000 do 35. 000 takozvane jednokratne uplate. 22. stiže najmanje 6. 000 na adresu svakog građanina Srbije. Svaki građanin, svi ovi dečaci, momci ovde, dobiće najmanje po 6. 000. Neki će zbog nasledstva dobiti i 12, neki i 18. 000 dinara. Tako da, sve je to država uradila, sve je to država napravila, ali je meni najvažnije da smo mi suštinski promenili stvari u zemlji, da smo obezbedili infrastrukturu. U Nišu će da bude i gasna elektrana. Verujem da bukvalno hiljade, hiljade stvari još možemo i moramo da uradimo".