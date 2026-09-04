"Ukoliko dobijem podršku od ljudi za to da budem kandidat za predsednika vlade, samo ću vam jednu stvar danas reći, a taj ću program izložiti kada završim predsednički mandat. Moja ideja je da sledeća vlada ima premijera i najviše 12 ministara. Dakle, da to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost, i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana", rekao je Vučić za Informer TV i dodao: