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Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ukoliko postane premijer, Srbija dobiti najmanju vladu u istoriji, sa maksimalno 12 ministara.

"Ukoliko dobijem podršku od ljudi za to da budem kandidat za predsednika vlade, samo ću vam jednu stvar danas reći, a taj ću program izložiti kada završim predsednički mandat. Moja ideja je da sledeća vlada ima premijera i najviše 12 ministara. Dakle, da to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost, i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana", rekao je Vučić za Informer TV i dodao:

"Tako da, to će biti moje obećanje građanima, i ja ću to da potpišem. Biće mnogo veća ministarstva i nadležnosti u odnosu na sada njihova pojedinačna. Ministri se uvek tuku za ovlašćenje. Kad donosite zakon o Vladi i ministarstvima, to je opšta tuča. A kad ih pitaš šta su stvarno uradili i da li su se posvetili svakoj od tih ogromnih oblasti, naravno da nisu".

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