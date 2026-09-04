Presdsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na 16. septembar za kada je zakazano izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju i drugim bivšim vođama tzv. OVK pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu.

"Došao sam do toga špijunskim kanalima... Namerno sam to rekao da razne budale pomisle ne znam šta... Dobio sam informaciju da će Hašimu Tačiju da pokriju pritvor tako što će biti osuđen za nepoštovanje suda, a o zločinima nad Srbima ništa", rekao je Vučić za Informer TV i dodao: