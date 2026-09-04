Politika
"NEĆE NAS PRIMITI U EU" Vučić: Što se mene tiče, ja neću da odustanem od evropskog puta
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako Srbija neće biti primljena u EU.
Predsednik Vučić kaže da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bio u pravu kada je rekao da je pitanje hoće li Srbija u budućnosti biti u EU.
"Što se mene tiče, ja od toga neću da odustanem. Odgovoran čovek mora da sarađuje. Bićemo na evropskom putu, to je jedino moguće. A, da li će oni nas da prime? Pa, neće!", kaže Vučić.
73 · Reaguj
19