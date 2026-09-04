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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je danas Severnobački okrug.

Tom prilikom u razgovoru sa građanima otkrio je da je Srbija uspela mnogo toga da postigne zahvaljujući penzionerima.

- U eri društvenih mreža, svi su uvek nečim nezadovoljni. A to je uvek najlakše, da iskažete nezadovoljstvo nečim. A ovako da vidite ljude koji pokazuju poštovanje prema tuđem radu, pre svega zaposlenih u ovoj ustanovi, a onda i onim što je država uspela da izmeni ovde, ja sam vam beskrajno zahvalan.

- Vi ste stub našeg društva, i zahvaljujući penzionerima, mnogo toga smo uspeli da uradimo. I beskrajno vam hvala na svemu.