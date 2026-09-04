"TERAĆE VAS DA VIČETE 'ZA DOM SPREMNI' I DA U TOME UŽIVATE" Vučić upozorio šta će se desiti ako se promeni vlast u Srbiji: Zapamtite moje reči
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u Nišu upozorio na promene koje bi se desile ako bi blokaderi došli na vlast.
"Nemojte da se začudite, zapamtite šta sam rekao. Možda govorim sa viškom emocija. Zapamtite moje reči: promeni li se vlast, teraće vas buduća vlast u Srbiji, i teraće Srbe da idu na Tompsonove koncerte i govoriće nam kako je to novi patriotizam i kako je to nova saradnja u Evropi. Zapamtite šta sam vam rekao, teraće Srbe da viču: 'Za dom spremni' i da viču kako im je lepo što viču: 'Za dom spremni", rekao je Vučić i dodao:
"Ima da vam govore nije samo Severina, i Tompson je dobar. Pogledajte kako njihovi, kako hrvatski lažno levičarski mediji, šatro pro-jugoslovenski i tako dalje, najfiniju i najperfidniju kampanju za Tompsona vode. Pa skupio se narod, pa baš lepo, zapevao je: 'Bojne Čavoglave, stićiće vas, bando četnici, naša ruka i u Srbiji i Srbe.' Takvih je bilo i u Drugom svetskom ratu. Koliko hoćete ih je bilo. Tašna, mašna, sekretarica, lagodan život. E, i ne moram da budem Srbin, ali država Srbija to ne sme da dozvoli".