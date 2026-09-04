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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u Nišu upozorio na promene koje bi se desile ako bi blokaderi došli na vlast.

"Nemojte da se začudite, zapamtite šta sam rekao. Možda govorim sa viškom emocija. Zapamtite moje reči: promeni li se vlast, teraće vas buduća vlast u Srbiji, i teraće Srbe da idu na Tompsonove koncerte i govoriće nam kako je to novi patriotizam i kako je to nova saradnja u Evropi. Zapamtite šta sam vam rekao, teraće Srbe da viču: 'Za dom spremni' i da viču kako im je lepo što viču: 'Za dom spremni", rekao je Vučić i dodao: