Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas u Deligradu gde je položila venac u Crkvi Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila.

- Ovdašnji ljudi sa Juga Srbije nisu junaštvo učili iz knjiga – ono je ostajalo u porodičnim imenima, u spomenicima, na grobljima i u pričama koje su se prenosile sa oca na sina. Zato Deligrad nije slučajno mogao da nastane baš ovde. Iza njegovih šančeva stajao je narod naviknut da bude prvi na udaru, ali i među prvima kada Srbiju treba braniti - istakla je i dodala:

- Ta osobina juga, da podnese više nego što se od njega očekuje i da ostane uspravan, jedna je od najčvršćih niti naše nacionalne istorije.

Kako je dalje dodala, bitka na Deligradu je ona bitka gde su Srbi i ustanici branili nadu da Srbija ponovo bude država.

- S obzirom na to da su već nanizane pobede u Prvom srpskom ustanku, naređena je od strane Visoke porte velika ofanziva osmanske vojske, i tačka prodora bio je jug Srbije. I upravo ovde su upućene najozbiljnije, najorganizovanije snage kako bismo se odupreli tom nasrtaju. Ovde se nisu branili samo tesnaci i šančevi; ovde se doslovno branila ustanička namera da Srbija ponovo bude slobodna i da ponovo bude država. Danas sam ovde kao izaslanik predsednika Srbije, ne samo da pokažem poštovanje onima koji su tada izgubili svoje živote braneći Srbiju, u nameri da sprovedu srpsku revoluciju i da nam ostave državu i slobodu, već da na Deligradu prepoznamo i one poruke koje su nam danas važne.