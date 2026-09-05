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11.03 - Počela sednica GO SNS

Sednica je počela višeminutnim aplauzom, nakon čega je predsednik SNS Miloš Vučević rekao da postoji kvorum.

Foto: screenshot pink tv

- Za dnevni red predlažem tri tačke. Prva tačka je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, druga su aktuelna politička pitanja, izbor nosioca liste i kandidata za predsednika Vlade, i treća je tačka razno. Ako nema primedbi, da glasamo za usvajanje predloženog dnevnog reda. Jednoglasno usvojen dnevni red - rekao je Vučević.

Glasanje je na minut prekinuto kada je Vučić ušao u salu i pozdravljen je aplauzom, nakon čega se zaorilo "Aco Srbine".

Prvi se za reč javio Dragoslav Pavlović, koji je podsetio na blokadersko nasilje u Nišu, pre više od godinu dana.

Foto: screenshot pink tv

- Nišlije su tada videle kako bi oni vladali da dođu na vlast. I to nisu prihvatili. Danas, posle godinu i po dana, mogu da kažem da su hrabre Nišlije koji su tada branili niš, nosioci važnih dužnosti u gradu. A narod je te večeri video šta bi bilo, i danas hrabro i ponosno koračaju i vode Niš u jednom drugom pravcu - rekao je on.

Kaže da je narod video ko vodi Srbiju u pravom smeru, i da su brojni projekti urađeni u Nišu zahvaljujući Vučiću.

On ističe da postoji jedna opština u Nišu - Medijana, za koju blokaderi tvrde da je "oslobođena", a da je ustvari okupirana opština, i to okupirana pre svega neradom.

- Narod zna da će samo uz hrabru politiku predsednika Vučića Srbija da ide napred i Niš da ide napred - rekao je Pavlović.

Ana Brnabić je pozdravila saborce, i rekla da je ovo jedan od najvažnijih sastanaka.

Foto: screenshot pink tv

- Setiću se i ja tog 21. marta 2025. godine, kada smo bili svedoci užasnog nasilja u slobodarskom Nišu. Tu je počelo nasilje, onda se prelilo u Novi Sad, kada su pokušali da zapale žive ljude u našim prostorijama, zatim se prelilo na Valjevo, gde su takođe zapalili prostorije koje se nalaze u stambenoj zgradi - podsetila je ona.

Rekla je da se taj talas nasilja prelio i na Vrnjačku Banju, zatim i na Pionirski park gde je pucano na čoveka.

- Protiv toga se mi poštovani naprednjaci danas borimo. Mi moramo da odbranimo i sačuvamo Srbiju. Ovakvo zlo kakvo se nadvilo nad Srbijom ne pamtimo od ratova - rekla je ona.

10.25 - Vučić se obratio narodu u Nišu

Vučića je dočekao veliki broj ljudi u Nišu, uz povike "Aco Srbine". On je kroz smeh pitao na koju su stranu blokaderi.

- Ja prošao ovamo, kažu ima ih 50. Pozdravljam ja njih, i za njih smo gradili i radili. Želim vama da se zahvalim za podršku i pomoć, i ljubav, i hoću da vam kažem da ću da se borim još snažnije i više - rekao je on.

1/22 Vidi galeriju Vučić se obratio narodu u Nišu pred sednicu GO SNS Foto: Nemanja Nikolić

On podseća da je u Nišu pre 12 godina bilo 36.000 nezaposlenih, a da je danas 15.000. On je zatražio da se pomogne jednoj ženi kojoj je pozlilo.

- Ajde Verice, pomozi. Srećom, ovi moji savetnici su svi doktori, pa mogu da pomognu. Važna vest od danas, uskoro krećemo da gradimo porodilište, biće najbolje i najmodernije porodilište u Srbiji, svaka majka će imati svoju sobu, maksimalno će deliti sa još jednom, svaka soba će imati svoje kupatilo - rekao je on.

Foto: Nemanja Nikolić

Jedna žena ga je zamolila da razgovara sa njim, a on je odmah odgovorio.

- Hoću, i primiću vas odmah. Hvala što ste rodili petoro dece. Nemojte da dirate ženu, sada će da dođe neko iz mog tima! Da kažem još, studentski dom se završava za dva meseca, i tek kada smo uložili dodatne pare za novih 400 mesta. I tu će svaka soba imati svoje kupatilo, biće najmoderniji studentski dom - rekao je Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić

Nije bilo ni auto-puteva ni pruga, a sada ima sve, poručio je on.

- Ono što je najvažnije, u pregovorima smo sa šest novih fabrika da dođu u Niš, dajemo najveće subvencije, i to je ono što Nišu daje život, što će davati prihode opštinama, da svi mogu da žive i da rade - kazao je on.

U jednom trenutku se začuo avion, a Vučić je poručio:

- Ovo je Iljušin ruski, pozdravite ga, oni su nam mnogo pomogli u gašenju požara - rekao je predsednik, na šta se prolomio aplauz.

Foto: Nemanja Nikolić

Prišla mu je i jedna devojčica, koju je uzeo u naručje i rekao je: Una je izrazila poseban zahtev, hoće da se slika.

Foto: Nemanja Nikolić

- I da kažem, mi moramo da ostanemo čvrsti, da vodimo slobodnu i slobodarsku politiku, da nam ne biraju strane službe kako vodimo politiku. Zato vas pozivam za mesec i po dana, biće izbori, da izaberemo budućnost Srbije. Kao nezavisne i slobodne zemlje koja će ekonomski najbrže da se razvija, a ne da se vraćamo u mračnu prošlost, da gubimo teritorije i narod - kazao je Vučić.