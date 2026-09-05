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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da za razliku od premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule nikada neće slaviti nacizam i pozdravljati se nacističkim pozdravima i da se oni, kada je reč o crvenim linijama, po tome razlikuju.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu Picule koji je upitao "koliko još crvenih linija Vučić mora preći da bi EU ozbiljno sankcionisala Srbiju".

- Milion crvenih linija ću da prelazim i da se bavim politikom Srbije, jer to je moj posao. Ali jednu neću nikada: nikada neću da slavim nacizam i da pozdravljam bilo koga nacističkim pozdravima, i da vodim decu da prisustvuju nacističkim koncertima. U tome je razlika između mene, Plenkovića i Picule. To je jedna ogromna razlika između mene i njih. To je jedna ogromna razlika, jedna civilizacijska razlika između mene i njih - rekao je Vučić.

On je rekao da Srbija nikada nije bila nacistička tvorevina i da se u ovoj zemlji nacizam nikada neće slaviti.

- U ovoj zemlji smo znali da se obračunavamo i sa Ljotićevcima, i sa ovima, i sa onima, ali se nacizam nikada nije slavio. A ovo što oni rade, pa bi hteli da i mi budemo nacisti kao oni, e mi nećemo to da budemo - ponovio je predsednik Vučić.

Komentarišući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da "oni koji veličaju Mladića trebalo bi da se vrate u prvi osnovne", Vučić je rekao da se može vratiti u prvi razred, ali da nikada neće biti nacista.

- I znam da im je to najžalije. Ne vredi, neće srpski narod nacizam. Neće srpski narod 'zig hajl', neće 'za dom spremni'. Ja ću da se vratim u koji god hoće razred i opet ću da budem i bolji đak od njih i uspešniji u svemu, i da obezbedim Srbiji bržu stopu rasta nego što ima Hrvatska. Šta bih tek radio da sam drugi razred - rekao je Vučić.

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