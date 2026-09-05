Dok se Vučić obraćao ispred pozorišta u Nišu, mala devojčica mu je prišla i rekla mu da hoće da se slika.
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"ONA IMA PREDNOST!" Predivna scena u Nišu: Vučić prekinuo govor kada je prišla devojčica sa posebnim zahtevom
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u Niš, gde Srpska napredna stranka danas organizuje sednicu Glavnog odbora u Narodnom pozorištu u Nišu.
Dok se Vučić obraćao ispred pozorišta u Nišu, mala devojčica mu je prišla i rekla mu da hoće da se slika.
Vučić je prekinuo govor i pitao je uz osmeh:
- Šta je srce? Una je izrazila poseban zahtev, hoće da se slika i to je to. Una ima prednost - rekao je Vučić.
Aleksandar Vučić u Nišu Foto: Nemanja Nikolić
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