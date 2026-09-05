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Pružamo punu podršku najavi predsednika Aleksandra Vučića da će, kao premijer, predvoditi Vladu koja će imati samo 12 ministara.

Ovo je ključna poruka saopštenja koje su potpisali narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.

- Princip odgovornosti oduvek je bio ključna vrlina politike Aleksandra Vučića tokom vođenja Srbije kroz najteže trenutke savremene istorije, kada globalni sukobi ruše svetske ekonomije poput kula od karata. Uvođenjem principa jasne i personalizovane odgovornosti dobićemo još efikasniju, ekonomičniju, operativniju i jaču Vladu - naglasili su Čotrić i Jugović i podvukli:

- To će biti izvršna vlast koja polaže račune direktno građanima, u kojoj će svaki ministar odgovarati imenom i prezimenom i u kojoj niko neće moći da se sakriva iza imena budućeg premijera.

Za razliku od drugih najavljenih izbornih lista, navode narodni poslanici, kod kojih javnost ne zna ni ko ih predstavlja ni ko je kandidat za premijera, na izbornoj listi koju predvodi Aleksandar Vučić sve je potpuno transparentno.

- Građanima Srbije je zbog toga izbor olakšan. S jedne strane imaju postignute rezultate, jasan program i ličnu odgovornost, a s druge strane potpune nepoznanice. Zato još jednom pozivamo sve birače, članove i simpatizere SPO-a da daju svoj glas Aleksandru Vučiću i Ujedinjenoj Srbiji - za jaku Srbiju, mir, stabilnost i dalji ekonomski napredak.

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