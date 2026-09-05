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Na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu Aleksandar Vučić je jednoglasno izabran za nosioca liste i za kandidata za predsednika Vlade.

Vučić je tokom govora otkrio i kako će izgledati vlada koju će voditi ako pobedi, ističući da već sprema predlog zakona koji će predstaviti kada podnese ostavku na mesto predsednika.

1/20 Vidi galeriju Vučić na sednici GO SNS u Nišu Foto: Nemanja Nikolić

- Mi moramo konsolidovati strukturu Vlade Srbije. Naučili smo sve lekcije, nama je potrebna efikasna, brza, energična vlada, u kojoj se znaju principi odgovornosti. Ja sam napravio kako bi trebalo da izgleda novi zakon o ministarstvima i vladi, i to ću kad podnesem ostavku da pokažem javnosti. Smatram da bi vlada trebalo da ima 12 ministarstava, a ne 31. Reče meni Miloš, nemoj da govoriš ovim našima, svi hoće da budu ministri, ali ja mislim da je ovo rešenje za Srbiju. Mi moramo da razvijamo Srbiju, a ne da razmišljamo gde je naša pozicija, i imamo li fotelju - kazao je Aleksandar Vučić.

Predsednik kaže da će tražiti da svaki ministar morati da mesečno održava sastanke i sednice i u unutrašnjosti Srbije, baš da bi čuli ljude.

- Moramo postaviti jasne standarde za brzinu i reagovanje Vlade. Mora da se zna ko je odgovoran za nerad. Ako nisi uradio nešto, dolazi drugi čovek. Moramo princip odgovornosti i lestvicu da podignemo na drugi nivo. Moramo nagrađivati talente, ne samo po političkoj liniji! Tu naravno neće biti oni koji mrze Srbiju, to moraju biti rodoljubi, ali ne moraju biti članovi stranaka - rekao je on, i dodao: