"MI SRBI SE PLAŠIMO BOGA, A NE MARTE KOS" Vučić o pritiscima na Srbiju - Šta hoće, da hapsimo ljude na nadvožnjacima?
- Aleksandar Vučić jednoglasno je izabran za nosioca liste SNS i kandidata za predsednika Vlade na sednici GO SNS u Nišu.
- Poručio je da Srbija neće pristati na ponižavanje, već će čuvati mir, vojnu neutralnost i samostalnost.
- Govorio je i o pritiscima iz regiona i tvrdnjama da se Srbi nepravedno predstavljaju kao krivci.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je jednoglasno izabran za nosioca liste SNS i kandidata za predsednika Vlade na sednici GO SNS u Nišu.
Govoreći o spoljnim pritiscima na našu zemlju, kaže da iz regiona traže od nas "kompromise i katarzu", kao da smo mi dočekivali nacističke tenkove cvećem.
- Sada su smislili da kao osude Tačija, ali će ga osuditi za nepoštovanje suda, a ne za zločine protiv Srba. Koga briga ko je zaklao dečaka Slobodana Ilića, to je srpska krv, to nije važno. Zaklala je ova žena monstrum, Elfeta Veselji, dečaka od 12 godina. Svojom rukom ga je zaklala, osuđena, i sada je na slobodi, šeta se monstrum! Ne kažu da se šeta, nego kažu izašla je na slobodu. Ali su zato svi Srbi monstrumi. Pa kaže Marta Kos zamislite bili ljudi na nadvožnjacima. Ne nego ćemo da ih hapsimo! Ti ćeš da mi kažeš šta ćemo da radimo u svojoj zemlji! Valjda misle da ih se neko uplašio. Mi Srbi se plašimo Boga, a ne Marte Kos. Neće ni slovenačka Vlada da je primi, a mi moramo? Samo nek dođe da prošeta, da vidi koliko je narod vodi u Srbiji - rekao je predsednik.
Vučić dodaje da će Tači biti osuđen samo za nepoštovanje Srba, i da će se na kraju ispostaviti da su Srbi krivi za sve.
- I danas nam prete savezima Priština, TIrana, Zagreb, ali ne brinite, sačuvaćemo mir. I hvala narodu Srbije što je radio vredno, pa smo ojačali vojsku, da sačuvamo mir. I da kažem, mi ćemo ovima iz Evrope uvek da pružamo ruku, ali nemojte da nas ponižavate. Ne obmanjujte ljude, i nemojte da izmišljate. Srbija će čuvati vojnu neutralnost, samostalnost, čuvaćemo svoje nebo. Nikoga da diramo nećemo, ali vas molim da ni ne pomislite da dirnete u Srbiju, zato što ćemo znati mnogo, mnogo, mnogo snažnije da se odbranimo - kazao je on.