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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je jednoglasno izabran za nosioca liste SNS i kandidata za predsednika Vlade na sednici GO SNS u Nišu.

Govoreći o spoljnim pritiscima na našu zemlju, kaže da iz regiona traže od nas "kompromise i katarzu", kao da smo mi dočekivali nacističke tenkove cvećem.

1/20 Vidi galeriju Vučić na sednici GO SNS u Nišu Foto: Nemanja Nikolić

- Sada su smislili da kao osude Tačija, ali će ga osuditi za nepoštovanje suda, a ne za zločine protiv Srba. Koga briga ko je zaklao dečaka Slobodana Ilića, to je srpska krv, to nije važno. Zaklala je ova žena monstrum, Elfeta Veselji, dečaka od 12 godina. Svojom rukom ga je zaklala, osuđena, i sada je na slobodi, šeta se monstrum! Ne kažu da se šeta, nego kažu izašla je na slobodu. Ali su zato svi Srbi monstrumi. Pa kaže Marta Kos zamislite bili ljudi na nadvožnjacima. Ne nego ćemo da ih hapsimo! Ti ćeš da mi kažeš šta ćemo da radimo u svojoj zemlji! Valjda misle da ih se neko uplašio. Mi Srbi se plašimo Boga, a ne Marte Kos. Neće ni slovenačka Vlada da je primi, a mi moramo? Samo nek dođe da prošeta, da vidi koliko je narod vodi u Srbiji - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da će Tači biti osuđen samo za nepoštovanje Srba, i da će se na kraju ispostaviti da su Srbi krivi za sve.