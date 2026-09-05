POKUŠAVAJU DA PRIMENE "MAKEDONSKI SCENARIO", SVE JE TO FARSA : Vučić o blokaderskom nasilju: Trčali po Nišu kao lude naste, policija primenila JEDAN TRIK
Aleksandar Vučić danas je na sednici Glavnog odbora SNS u Nišu jednoglasno izabran za nosioca liste i kandidata za predsednika Vlade.
Vučić ističe da služba zna da "studenti" znaju da nisu prisluškivani, ali da neće da se bavi takvih stvarima.
- Takvim trikovima su se bavili i u Makedoniji, pa su posle državi promenili ime. To ponavljanje i kopije kasnije uvek liče na farsu. Taj makedonski scenario koji pokušavaju da primene, sve je farsa. Narod je to prozreo, neće proći - rekao je on.
O dočeku koji su mu blokaderi priredili u Nišu, Vučić je posle glasanja rekao da se okupilo oko 2,300 onih koji su došli da ga podrže.
- A njih se okupilo ukupno oko 500 ili 600. Kao lude naste su šetali okolo. A policija je izvela jedan dobar trik. Namerno nisu izveli žandarmeriju, već obične policajce, zato što smo znali kakva je taktika. Znaju oni ko je jači, nego je to glumatanje za N1 i Novu S. Njihovi novinari određuju gde ko da ide, gde će koga da slikaju. Da provociraju obične građane, da dođe neko na biciklu da zviždi čoveku u lice, pa da ga ovaj udari, pa da oni snime kad padne... Bukvalno su kao lude naste trčali, a policija razmišlja kako da zaštiti javni red i mir. Sve je nepotrebno zato što imate posla sa nasilnicima - rekao je on.
Ljudi moraju da razumeju da blokaderi gube živce, i da znaju da će izgubiti ubedljivo izbore, kazao je Vučić.
- Jedini spas traže u pendreku. Policija nije ništa upotrebila, ali samo jedno pitanje, čemu policija služi? Da radi svoj posao, da ih zaštiti, i njih da zaštiti. Poneli mučenici kartone sa jajima. Oni dovode do toga da jednog dana kada policija sprovede fizičku prinudu, na šta imaju uz vojsku monopol, to im je posao, da država reaguje kada neko sprovodi nasilje. Svi znaju da je laž to što oni pričaju, ali oni navikavaju ljude da policija nikada to ne sme da uradi. Policija to mora da uradi! Ovoga puta nije bilo potrebe, pola njih je otišlo na gej paradu - rekao je on.