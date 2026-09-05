Slušaj vest

Aleksandar Vučić danas je na sednici Glavnog odbora SNS u Nišu jednoglasno izabran za nosioca liste i kandidata za predsednika Vlade.

Vučić ističe da služba zna da "studenti" znaju da nisu prisluškivani, ali da neće da se bavi takvih stvarima.

1/20 Vidi galeriju Vučić na sednici GO SNS u Nišu Foto: Nemanja Nikolić

- Takvim trikovima su se bavili i u Makedoniji, pa su posle državi promenili ime. To ponavljanje i kopije kasnije uvek liče na farsu. Taj makedonski scenario koji pokušavaju da primene, sve je farsa. Narod je to prozreo, neće proći - rekao je on.

O dočeku koji su mu blokaderi priredili u Nišu, Vučić je posle glasanja rekao da se okupilo oko 2,300 onih koji su došli da ga podrže.

- A njih se okupilo ukupno oko 500 ili 600. Kao lude naste su šetali okolo. A policija je izvela jedan dobar trik. Namerno nisu izveli žandarmeriju, već obične policajce, zato što smo znali kakva je taktika. Znaju oni ko je jači, nego je to glumatanje za N1 i Novu S. Njihovi novinari određuju gde ko da ide, gde će koga da slikaju. Da provociraju obične građane, da dođe neko na biciklu da zviždi čoveku u lice, pa da ga ovaj udari, pa da oni snime kad padne... Bukvalno su kao lude naste trčali, a policija razmišlja kako da zaštiti javni red i mir. Sve je nepotrebno zato što imate posla sa nasilnicima - rekao je on.

Ljudi moraju da razumeju da blokaderi gube živce, i da znaju da će izgubiti ubedljivo izbore, kazao je Vučić.