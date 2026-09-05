Politika
"NEMOJTE DRŽAVU DA PRODAJETE, KLANJATE SE DINKU GRUHONJIĆU..." Ovako je čovek iz Pukovca prišao kameri N1, pa im održao lekciju! (VIDEO)
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Novinar N1, koji je pratio blokaderski skup u Nišu, imao je blizak susret sa jednim građaninom iz Pukovca koji je revoltiran izveštavanjem te televizije došao da mu održi lekciju.
- Nemojte državu da prodajete?
- Ko prodaje državu?
- Pa vi, zašto je prodajete? Zašto okrećete leđa majci Srbiji? Zašto ne pratite četiri "S" bre, koje naša zastava ima, koja odvajkada postoji?
- Kako prodajemo državu?
- Pa kako ne prodajete, pljuješ, vređaš, zašto vređaš? Poklanjaš se Dinku Gruhonjiću, jesi li ti fukara, šta si ti? Koji slavi Dinka Šakića, koji je masakrirao 1300 ljudi za noć. I vi ste uz njega! Jesi li Srbin, jesi li kršten? Ko si prijatelju? Ti si fukara jedna, prijatelju...
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