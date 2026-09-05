Novinar N1, koji je pratio blokaderski skup u Nišu , imao je blizak susret sa jednim građaninom iz Pukovca koji je revoltiran izveštavanjem te televizije došao da mu održi lekciju.

- Pa vi, zašto je prodajete? Zašto okrećete leđa majci Srbiji? Zašto ne pratite četiri "S" bre, koje naša zastava ima, koja odvajkada postoji?

- Pa kako ne prodajete, pljuješ, vređaš, zašto vređaš? Poklanjaš se Dinku Gruhonjiću, jesi li ti fukara, šta si ti? Koji slavi Dinka Šakića, koji je masakrirao 1300 ljudi za noć. I vi ste uz njega! Jesi li Srbin, jesi li kršten? Ko si prijatelju? Ti si fukara jedna, prijatelju...