Politika
IDEMO DALJE - ZAJEDNO, HRABRO I ODGOVORNO: Milica Đurđević Stamenkovski posetila odbor Zavetnika u Svrljigu i razgovarala sa ljudima (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je posetila Opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici u Svrljigu.
- U Opštinskom odboru Srpske stranke Zavetnici u Svrljigu, u susret izborima, zajedno sa ljudima koji veruju da Srbija može i mora još bolje. Razgovori, susreti, zagrljaji i ona najvažnija stvar - poverenje koje se gradi direktno, licem u lice - istakla je ona, i zaključila:
- Idemo dalje - zajedno, hrabro i odgovorno.
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