- U Opštinskom odboru Srpske stranke Zavetnici u Svrljigu, u susret izborima, zajedno sa ljudima koji veruju da Srbija može i mora još bolje. Razgovori, susreti, zagrljaji i ona najvažnija stvar - poverenje koje se gradi direktno, licem u lice - istakla je ona, i zaključila: