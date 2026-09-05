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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je posetila Opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici u Svrljigu.

- U Opštinskom odboru Srpske stranke Zavetnici u Svrljigu, u susret izborima, zajedno sa ljudima koji veruju da Srbija može i mora još bolje. Razgovori, susreti, zagrljaji i ona najvažnija stvar - poverenje koje se gradi direktno, licem u lice - istakla je ona, i zaključila:

- Idemo dalje - zajedno, hrabro i odgovorno.

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