- Ali ko su ti ljudi? I nisu se udostojili da predstave ni plan ni program. Bavili su se sobom i optužili ponovo državu za nešto. Ali izvinite, zašto bi neko koristio softver gde vas Apple upozorava da je softver instaliran? Intencija je toga da napadnu Srbiju - rekla je i dodala:

- Evo, ja garantujem, negde će sad da se javi neko od evroparlamentaraca, na čelu sa Toninom Piksulom, Sandrom Gocijem, Vulom Ceci, ili tako nekima, koji će da iskoriste, u stvari, to za napad na Srbiju. I to vam to pokazuje. Dakle, da je to narativ koji je dobro isplaniran, da u nedostatku plana i programa oni počnu da pričaju o tome kako su opet "ne fer uslovi". Sad nije problem birački spisak, nego špijunski softver. Ma nemojte. Mi sad ćemo da se javimo strancima, i strancima ćemo da tužimo našu državu, i onda očekujemo da stranci, u stvari, reaguju i kazne Srbiju. I šta je to drugačije od svega onoga što smo mi slušali poslednjih, duže od godinu i po dana? Ništa. To je njihova politika.