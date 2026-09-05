Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je da konferencija blokadera ponovo nije "urodila" plodom onako kako su građani očekivali, jer su se — umesto predstavljanja  plana i programa — bavili samo sobom. 

- Ali ko su ti ljudi? I nisu se udostojili da predstave ni plan ni program. Bavili su se sobom i optužili ponovo državu za nešto. Ali izvinite, zašto bi neko koristio softver gde vas Apple upozorava da je softver instaliran? Intencija je toga da napadnu Srbiju - rekla je i dodala:

- Evo, ja garantujem, negde će sad da se javi neko od evroparlamentaraca, na čelu sa Toninom Piksulom, Sandrom Gocijem, Vulom Ceci, ili tako nekima, koji će da iskoriste, u stvari, to za napad na Srbiju. I to vam to pokazuje. Dakle, da je to narativ koji je dobro isplaniran, da u nedostatku plana i programa oni počnu da pričaju o tome kako su opet "ne fer uslovi". Sad nije problem birački spisak, nego špijunski softver. Ma nemojte. Mi sad ćemo da se javimo strancima, i strancima ćemo da tužimo našu državu, i onda očekujemo da stranci, u stvari, reaguju i kazne Srbiju. I šta je to drugačije od svega onoga što smo mi slušali poslednjih, duže od godinu i po dana? Ništa. To je njihova politika.

Pogledajte o čemu je govorila predsednica Parlamenta u nastavku: 

Celo gostovanje Ane Brnabić možete pročitati u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSEDNICA SKUPŠTINE REAGOVALA NA TVRDNJE RADOMIRA LAZOVIĆA: "Njega prisluškivali? Pa, on nije ni učestvovao na lokalnim izborima"!
Ana Brnabić
Politika"POTPUNO POREMEĆENE VREDNOSTI" Ana Brnabić reagovala na pretnje blokadera: Svaka objava tzv. Studentske liste isijava mržnjom i pozivima da udari brat na brata
Screenshot 2026-08-12 091749.png
Politika"KAD NEMATE PLAN I PROGRAM, ONDA IZMIŠLJATE TEORIJE ZAVERE!" Brnabić o svim najvažnijim temama za građane, konferenciji blokadera: Evo kada su IZBORI!
Ana Brnabić
Politika"PUBLIKA UVEK STRANCI, NIKAD NAŠI GRAĐANI!" Brnabićeva raskrinkala blokaderske laži o špijunaži: U nedostatku plana i programa - evo nam ga novi zvučni top!
brnabic.jpg
Politika"OVO NIJE DEMOKRATIJA, VEĆ BLOKADERSKI TOTALITARIZAM! Ana Brnabić žestoko reagovala na objavu blokadera: Stravične najave koje moraju da zabrinu svakog čoveka
Ana Brnabić Skupština Srbije sednica