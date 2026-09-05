"POSTOJI LI SRBIN KOJEG NISU U DŽAKU PREDALI HAGU?" Vučić junački izdržao pritiske: Sve tribunali i sudovi nepravde! Ponosan što nisam isporučio nijednog Srbina
"Postoji li Srbin kojeg nisu u Džaku predali Haškom tribunalu? U džaku ih prenosili s jedne na drugu obalu Drine da bi mogli da dobiju neki politički poen u međusobnim sukobima i borbama", poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Ja sam dobijao obavezujući nalog za hapšenje radikala, subpoena, obavezujući nalog i ponosan sam što nisam isporučio nijednog Srbina Haškom tribunalu. Ponosan. Izdržao sve pritiske.
- A ti njihovi sudovi? Međunarodni krivični tribunal za ovo, Međunarodni krivični tribunal za ovo, Međunarodni sud pravde, sve sudovi nepravde.
- Tribunali i sudovi nepravde. Nijedan ničemu ne služi. I dobro će vlada da razmisli, i razmišljam da se pridružimo predsedniku Trampu, da sve te institucije nepravde i neprava slobodarski narodi sveta sruše.