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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće Zapadnobački okrug u nedelju, 6. septembra.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, a prema programu posete, Vučić će nešto posle 9.00 časova obići kompaniju "Phi Academy" u Ratkovu, u opštini Odžaci.

Zatim će, u 9.45 časova, obići domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova počeće obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac, u istoj opštini.

U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.

Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća "Construct Invest" u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU "Vera Gucunja".

Kurir.rs

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