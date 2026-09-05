PRESEDNIK VUČIĆ SUTRA U ZAPADNOBAČKOM OKRUGU! Poznat detaljna satnica posete: Obići će Odžake, Apatin i Sombor, a evo gde sve odlazi!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće Zapadnobački okrug u nedelju, 6. septembra.
Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, a prema programu posete, Vučić će nešto posle 9.00 časova obići kompaniju "Phi Academy" u Ratkovu, u opštini Odžaci.
Zatim će, u 9.45 časova, obići domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova počeće obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac, u istoj opštini.
U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.
Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća "Construct Invest" u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU "Vera Gucunja".
Kurir.rs