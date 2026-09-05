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Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da je u BiH i Hrvatskoj na delu progon Srba zbog objava na društvenim mrežama posle smrti generala Ratka Mladića.

Linta je naveo da to potvrđuje masovno podnošenje krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske, davanje otkaza Srbima u Federaciji BiH, kao i konkretni slučajevi kažnjavanja i proterivanja državljana BiH iz Hrvatske.

''Apsolutno je neprihvatljivo da se desetine hiljada ljudi prijavljuju zbog komentara, izjava saučešća ili fotografija na društvenim mrežama, kao i da dobijaju otkaze, zbog odavanja počasti generalu Mladiću'', naveo je Linta u saopštenju.

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Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Naglasio je da se odavanje počasti ne može izjednačavati sa podsticanjem na nacionalnu, versku ili rasnu mržnju niti sa veličanjem zločina.

''Ovde se radi o brutalnom udaru na slobodu izražavanja i pokušaju da se strahom, pritiscima i progonom nametne jedino dozvoljeno tumačenje ratne prošlosti koje je definisao Haški tribunal'', naveo je Linta.

Prema njegovim rečima, neprihvatljivo je da Srbi moraju da ćute o svojim žrtvama, stradanju i ljudima koji su, kako je naveo, simboli borbe za slobodu i opstanak našeg naroda.

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Miodrag Linta Foto: Marina Lopicic

Linta je kao posebno skandalozno ocenio ponašanje Hrvatske, gde se, kako je naveo, državljani BiH srpske nacionalnosti zbog objava u kojima su odali počast generalu Ratku Mladiću novčano kažnjavaju, ostaju bez boravišnih i radnih dozvola, proteruju se i zabranjuje im se ulazak u Hrvatsku na određeni vremenski period.

''Ako Evropa zaista počiva na vladavini prava, slobodi izražavanja i jednakim standardima, onda mora jasno da osudi praksu u Hrvatskoj i Federaciji BiH da se Srbi progone zbog svog mišljenja i stava, dok se istovremeno zatvaraju oči pred istinom o masovnom stradanju srpskog naroda. Dvostruki standardi ne mogu da budu temelj istinskog mira i pomirenja'', zaključio je Linta.

Kurir.rs/Agencije

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