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Novinarka "Vremena" Jovana Gligorijević priznala je, u ime blokadera, da su umorni od "borbe" i pat pozicije u kojoj su se našli jer je "Aleksandar Vučić (prim. aut.) mnogo žilaviji protivnik nego što su mislili". 

Gligorijevićka nije mogla da sakrije frustraciju i razočaranje zbog činjenice da narod ne podržava blokadere, pa je u naletu iskrenosti zakmečala pred kamerama i otkrila u kakvom se stanju nalazi celokupan blokaderski pokret.

- Umorni smo i nije sramota da kažemo — 22 meseca ovo traje i ova zver protiv koje se borimo je mnogo žilavija nego što smo mislili, očigledno - navela je tokom jednog gostovanja. 

Ovakvo javno priznanje samo je potvrdilo ono što građani Srbije gledaju mesecima unazad – da blokaderi nemaju ni plan, ni program, ni ideju, već da su uništeni sopstvenom agresijom, bezidejnošću i činjenicom da ih je narod potpuno pročitao i otpisao.

Poslušajte izjavu u nastavku: 

Kurir.rs

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