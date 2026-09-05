Politika
GLAVNI TRANSPARENT NA GEJ PARADI JE "STUDENTI POBEĐUJU" Blokaderi borbu za prava pretvorili u politički poligon
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Glavni transparent na današnjoj šetnji u okviru manifestacija pod nazivom "Nedelјa ponosa" u Beogradu je "Studenti pobeđuju!"
Podsetimo, preciznim brojanjem je utvrđeno da u šetnji učestvuje 2.103 lica.
Ne samo što njih 2.000 blokira ceo centar Beograda i pravi velike probleme građanima, nego i koriste priliku da šalju blokaderske poruke.
Dakle, gej parada, koja bi trebalo da predstavlja borbu za prava, pretvorili su u politički poligon.
Podsetimo, učesnici su se okupili u parku "Manjež" odakle su krenuli u šetnju centrom grada.
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