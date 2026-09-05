Slušaj vest

Glavni transparent na današnjoj šetnji u okviru manifestacija pod nazivom "Nedelјa ponosa" u Beogradu je "Studenti pobeđuju!"

Podsetimo, preciznim brojanjem je utvrđeno da u šetnji učestvuje 2.103 lica.

Ne samo što njih 2.000 blokira ceo centar Beograda i pravi velike probleme građanima, nego i koriste priliku da šalju blokaderske poruke.

Dakle, gej parada, koja bi trebalo da predstavlja borbu za prava, pretvorili su u politički poligon.

Podsetimo, učesnici su se okupili u parku "Manjež" odakle su krenuli u šetnju centrom grada.

Ne propustitePolitika"TERAĆE VAS DA VIČETE 'ZA DOM SPREMNI' I DA U TOME UŽIVATE" Vučić upozorio šta će se desiti ako se promeni vlast u Srbiji: Zapamtite moje reči
Screenshot 2026-09-04 211513.png
Politika"VUČIĆ JE MNOGO ŽILAVIJA ZVER NEGO ŠTO SMO MISLILI, UMORNI SMO!" Jovana Gligorijević zakmečala u programu uživo, pa priznala DEBAKL BLOKADERA! (VIDEO)
Screenshot 2026-09-05 181847.png
Politika"NIZ NENORMALNIH NELOGIČNOSTI DA BI SE OPET NAPALA SRBIJA" Brnabić jasno o blokaderima: Sad im nije problem birački spisak, nego ŠPIJUNSKI SOFTVER - Ma nemojte!
Ana Brnabić
Politika"NEMOJTE DRŽAVU DA PRODAJETE, KLANJATE SE DINKU GRUHONJIĆU..." Ovako je čovek iz Pukovca prišao kameri N1, pa im održao lekciju! (VIDEO)
12313132.png