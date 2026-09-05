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Blokaderski protesti dobili su novu političku dimenziju nakon što je na prozoru Narodne skupštine okačena zastava duginih boja u znak podrške današnjem Prajdu.

Naime, blokaderi u dogovoru sa Zeleno-levim frontom koji ih bezuslovno podržava odlučili su se na ovaj čin, a svemu su orkestrirale Anđela Ruvidić i Biljana Đorđević iz ZLF.

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Foto: Kurir

Narodna skupština naložila je momentalno uklanjanje.

Podrška pravima LGBT osoba tako je postala deo političkog performansa blokadera, čime se pitanje ljudskih prava dodatno uvodi u politički sukob koji već mesecima deli društvo.

Borba za prava ili politički poligon? Pitanje je koje se nameće nakon poteza da se simbol podrške gej paradi istakne upravo na prozorima Narodne skupštine.

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