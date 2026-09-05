Na prozoru Narodne skupštine okačena je zastava duginih boja kao podrška gej paradi, što je izazvalo političke tenzije.
Politika
POLITIČKI PERFORMANS PREKO LEĐA UČESNIKA GEJ PARADE: ZLF okačio duginu zastavu na prozor Narodne skupštine, ODMAH NALOŽENO UKLANJANJE
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Blokaderski protesti dobili su novu političku dimenziju nakon što je na prozoru Narodne skupštine okačena zastava duginih boja u znak podrške današnjem Prajdu.
Naime, blokaderi u dogovoru sa Zeleno-levim frontom koji ih bezuslovno podržava odlučili su se na ovaj čin, a svemu su orkestrirale Anđela Ruvidić i Biljana Đorđević iz ZLF.
Foto: Kurir
Narodna skupština naložila je momentalno uklanjanje.
Podrška pravima LGBT osoba tako je postala deo političkog performansa blokadera, čime se pitanje ljudskih prava dodatno uvodi u politički sukob koji već mesecima deli društvo.
Borba za prava ili politički poligon? Pitanje je koje se nameće nakon poteza da se simbol podrške gej paradi istakne upravo na prozorima Narodne skupštine.
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