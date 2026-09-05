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Mateja Nikolić istakao se više puta kao glavni blokader iz Niša i ne prestaje da se "dokazuje". 

Uspeo je da u jednom danu da stigne da pravi haos u Nišu, a potom se pridruži blokaderima u Beogradu.

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Foto: Printscreen/X

Nikolić je jutros gađao jajima policajce u Nišu. To mu nije bilo dosta za danas, već je požurio u glavni grad da podrži blokadere na gej paradi.

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Foto: Printscreen/X

To je samo još jedna potvrda da današnje okupljanje u Beogradu, gde je oko 2.000 njih blokiralo centar grada, zapravo predstavlja politički poligon blokadera. 

Podsetimo, Nikolić se ranije "isticao" napadom na gradonačelnika Niša, zagovaranjem upada u institucije, a kao kruna njegovog bezobrazluka došao je upad u Klinički centar u Nišu pokušavajući da spreči studente medicine da leče ljude?!

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