- To dugujemo majkama, ženama koje donose novi život, ali i svakoj ženi koja sanja da postane majka. Onima koje tek planiraju da budu majke, koje će da budu, i hoću da im taj događaj, najlepši događaj u životu, bude obeležen i najlepšim smeštajem, i najlepšom opremom, najboljom opremom, i svim drugim što može da joj pomogne i za spasavanje života deteta i majčinog života, ali i da može da uživa sa svojom bebom onoliko vremena koliko sa njom treba da provede i kada se porodi, i pre toga, dok leži tu i tako dalje.