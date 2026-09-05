VUČIĆ OBEZBEDIO NAJBOLJE USLOVE ZA MAJKE I BEBE U NIŠU Novo porodilište biće jedno od najmodernijih i najlepših: Za budućnost naše dece gradimo bolju Srbiju
- Vučić je najavio izgradnju novog porodilišta u Nišu, koje će biti među najmodernijima i najlepšima u Srbiji.
- Porodilište je, kako kaže, namenjeno boljim uslovima za majke i bebe, uz najviši standard smeštaja i opreme.
- Istakao je i da je projekat važan zbog demografskog problema i podrške ženama koje žele da rađaju.
"Novo porodilište u Nišu biće jedno od najmodernijih i najlepših u Srbiji", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- To dugujemo majkama, ženama koje donose novi život, ali i svakoj ženi koja sanja da postane majka. Onima koje tek planiraju da budu majke, koje će da budu, i hoću da im taj događaj, najlepši događaj u životu, bude obeležen i najlepšim smeštajem, i najlepšom opremom, najboljom opremom, i svim drugim što može da joj pomogne i za spasavanje života deteta i majčinog života, ali i da može da uživa sa svojom bebom onoliko vremena koliko sa njom treba da provede i kada se porodi, i pre toga, dok leži tu i tako dalje.
Kako je istakao za nas ne postoji važnija stvar, posebno što smo jedna od mnogih zemalja, ili gotovo svih zemalja u Evropi, koja ima demografski problem.
- Bar one koje žele da rađaju, da njima omogućimo da to bude u skladu sa najvišim standardima. Za njih i za budućnost naše dece gradimo bolju Srbiju.