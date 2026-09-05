Politika
VUČIĆ I NIKOLIĆ IGRALI BASKET! Predsednik pokazao da sjajno barata loptom: "Sa Mutom nikad nije dosadno!" POGLEDAJTE (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo je podkast, a prvi gost bio mu je proslavljeni košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić.
Osim zanimljivog razgovora u "PodkAVstu", Vučić i Nikolić igrali su basket, a snimak igre pod košem objavio je predsednik na svom Instagramu.
"Sa Mutom nikad nije dosadno!", napisao je Vučić i dodao:
"Legendarni Muta Nikolić: košarka, anegdote, iskrene priče i mnogo dobrog duha. Ako još niste pogledali, ceo razgovor vas čeka na mom YouTube kanalu @avucic".
To je bila samo prva epizoda...
"PodkAVst se nastavlja…", najavljuje Vučić.
Na snimku se može videti da predsednik Srbije nije samo dobar u teoriji košarke, već i da sjajno barata "basketarom".
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