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Osim zanimljivog razgovora u "PodkAVstu", Vučić i Nikolić igrali su basket, a snimak igre pod košem objavio je predsednik na svom Instagramu.

"Sa Mutom nikad nije dosadno!", napisao je Vučić i dodao:

"Legendarni Muta Nikolić: košarka, anegdote, iskrene priče i mnogo dobrog duha. Ako još niste pogledali, ceo razgovor vas čeka na mom YouTube kanalu @avucic".

To je bila samo prva epizoda...

"PodkAVst se nastavlja…", najavljuje Vučić.