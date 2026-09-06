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Novi skandal trese takozvanu studentsku listu. Iako su plenumi pokrenuli proces vetiranja više ličnosti koje bi trebalo da vode Studentsku listu, među kojima je i Vladan Đokić, on će izgleda ipak ostati na listi.

Kako je objavljeno na blokaderskom nalogu "Simke" na društvenoj mreži X, koji je i ranije objavljivao informacije o raznim sukobima među plenumašima, dvocifren broj studenata u plenumima dobija pretnje da promeni glasove na svojim fakultetima zato što postoji šansa da Vladan Đokić bude vetiran.

Foto: Printscreen/X

- To su vaše evropske vrednosti, smrdljivi fašisti - napisao je on na X-u.

Na pitanje jednog korisnika X-a kakve pretnje su u pitanju, on je odgovorio da dobijaju fizičke pretnje i preti im se da neće završiti fakultete.

- Čuće se sve - najavio je "Simke".

Vetiranje Vladana Đokića

Podsećamo, blokaderi su sastavili dosije Vladana Đokića na čak 39 strana, gde mu se zamera "ćutanje o Beogradu na vodi i u slučaju doktorata Siniše Malog". Dovodi se u pitanje njegova nezavisnost i preispituju njegove veze i ranije odluke.

"Prva je da kandidat, dok je devet godina bio dekan Arhitektonskog fakulteta i najpozvaniji glas struke u zemlji, nije rekao ni jednu jedinu reč protiv Beograda na vodi, u vreme kada su arhitekte izlazile na ulicu i donosile deklaracije protiv tog projekta. Druga je da kao rektor nije dovršio slučaj doktorata Siniše Malog, iako mu je sam sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, i to u skladu sa stavom koji je izneo još decembra 2021: da Univerzitet time više ne želi da se bavi", navodi se u dosijeu za vetiranje posvećenom Vladanu Đokiću.