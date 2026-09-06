ĐOKIĆ OSTAJE NA "STUDENTSKOJ" LISTI! Prete studentima koji vode plenume, ne smeju da ga VETIRAJU
Novi skandal trese takozvanu studentsku listu. Iako su plenumi pokrenuli proces vetiranja više ličnosti koje bi trebalo da vode Studentsku listu, među kojima je i Vladan Đokić, on će izgleda ipak ostati na listi.
Kako je objavljeno na blokaderskom nalogu "Simke" na društvenoj mreži X, koji je i ranije objavljivao informacije o raznim sukobima među plenumašima, dvocifren broj studenata u plenumima dobija pretnje da promeni glasove na svojim fakultetima zato što postoji šansa da Vladan Đokić bude vetiran.
- To su vaše evropske vrednosti, smrdljivi fašisti - napisao je on na X-u.
Na pitanje jednog korisnika X-a kakve pretnje su u pitanju, on je odgovorio da dobijaju fizičke pretnje i preti im se da neće završiti fakultete.
- Čuće se sve - najavio je "Simke".
Vetiranje Vladana Đokića
Podsećamo, blokaderi su sastavili dosije Vladana Đokića na čak 39 strana, gde mu se zamera "ćutanje o Beogradu na vodi i u slučaju doktorata Siniše Malog". Dovodi se u pitanje njegova nezavisnost i preispituju njegove veze i ranije odluke.
"Prva je da kandidat, dok je devet godina bio dekan Arhitektonskog fakulteta i najpozvaniji glas struke u zemlji, nije rekao ni jednu jedinu reč protiv Beograda na vodi, u vreme kada su arhitekte izlazile na ulicu i donosile deklaracije protiv tog projekta. Druga je da kao rektor nije dovršio slučaj doktorata Siniše Malog, iako mu je sam sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, i to u skladu sa stavom koji je izneo još decembra 2021: da Univerzitet time više ne želi da se bavi", navodi se u dosijeu za vetiranje posvećenom Vladanu Đokiću.
U dokumentu se Đokiću zamera i članstvo u Skupštini FK Crvena zvezda, njegov odnos prema pojedinim javnim ličnostima, način na koji je izabran za rektora, kao i niz drugih odluka koje blokaderi ocenjuju kao sporne..