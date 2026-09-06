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- Suština je da to na kraju nije njihova stvar. Sada je potpuno jasno ko odlučuje! Nama su govorili da o tome odlučuju plenumi. Sada je jasno da nikada plenumi nisu stvarno odlučivali. Sada vidite plenumi su odlučivali da jedno lice ne bude na listi, sada je stigao pritisak iz Brisela, iz sveta, da to lice mora da bude na listi - istakao je predsednik.

Aleksandar Vučić kaže da je sada jasno ko je stajao iza pokušaja obojene revolucije.

- Neko spolja, zaključite sami, ti koji vrše pritisak da određena lica moraju da ostanu na listi. I druga stvar, sve vreme su oni odlučivali, zloupotrebljavali ovu decu, klince, koji su mislili da oni nešto odlučuju i da se nešto pitaju.

On postavlja i ključno pitanje - ako ne mogu sada da se izbore sa pritiskom, šta će se desiti u slučaju da dođu na vlast.

- Ako niste u stanju da se suprotstavite pritisku za izbor vaše liste, da li će neko da bude na listi ili ne, zato što i za to dolaze pritisci iz raznih ambasada, neka ljudi razmisle kako će sutra da izdrže bilo kakav pritisak koji dolazi iz sveta. Od Marte Kos, Amerike, Rusije... Koliko bi izdržali, minut i po ili dva minuta. Ja mislim da je sada svima jasno da niti su studenti niti je bilo ko bio organizator obojene revolucije, već kao što smo govorili, jasno je da je sve bilo organizovano spolja, spolja se biraju kandidati - rekao je on, i poentirao: