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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bio mnogo tužan kada je video da deca na snimcima na društvenim mrežama uništavaju sveske koje su dobili od Ekspa i da to pokazuje kako se deca loše vaspitavaju.

- Malo šta me je u poslednje vreme rastužilo kao to. Reći ću vam i zašto. Ne zbog uništavanja nečega što ima upotrebnu vrednost, nešto što dete može da koristi. Dakle, uništavaš torbu, kesu, svesku, olovku, zato što na tome piše Ekspo. Ekspo za koji se ova zemlja borila, koji nema veze sa političkim partijama, sa političkim afilijacijama. Ekspo na koji bi trebalo da budemo ponosni svi, pobedili smo Ameriku, Tajland, Argentinu, Španiju. Gradonačelnik Malage je podneo ostavku zbog tog poraza od nas. Dakle, jedan ogroman uspeh Srbije - rekao je on odgovarajući na novinarsko pitanje da to prokomentariše prilikom obilaska domaćinstva porodice Stanimirović u Karavukovu kod Odžaka.

Dodao je da se na ovom primeru videlo koliki problem imaju roditelji, koliko sebe i svoje strasti nisu u stanju da obuzdaju i da im ne smeta to što decu nisu vaspitali da budu pristojni ljudi.

- Može da mi dođe bilo ko, da mi dođe Aleksić i Đilas, koji su govorili sve najgore o meni govore i danas, i da mi donesu kilogram paradajza na tanjiru. Mislite li da ima smisla da uzmem to i da bacim? I da se smejem i da kažem, pogledajte, ja ovo bacam. Ja ne bih mogao da spavam - naveo je Vučić.

Istakao je da je najgore što su roditelji decu vaspitali na taj način da to uništavaju, i što je najgore, da se time hvale.

- Nešto sa nama nije u redu, sa svima nama, ako tome možemo da se smejemo i ako to možemo da podržavamo. Nisu ljudi po svojoj prirodi tako loši, tako zli, neko ih je napravio takvima. Neko, a to su oni koji su provodili obojenu revoluciju u ovoj zemlji, plaćali ogroman novac da bi se mržnja razvijala i da više ništa normalno, pristojno i vaspitano ne bi postojalo - rekao je Vučić.

Foto: screenshot pink tv

Naveo je da to u našem narodu nikada nije postojalo, da dobiješ svesku ili knjigu od nekoga pa da uzmeš da je spališ, uništiš, baciš.

- To nigde u našem narodu nije postojalo. Nažalost, pobuna besnih, obesnih, prebogatih, prebahatih ljudi je došla u svoj poslednji stadijum. Više ne znam šta je to što bismo još mogli da očekujemo, ali je vreme da stavimo prst na čelo i da dobro razmislimo kakvu decu želimo - naglasio je on.

Kao još gori slučaj je istakao Jovine gimnazije u Novom Sadu gde direktor sedi a đaci skaču oko njega.

- Oni kao nenormalni skaču, čovek ćuti, i samo zato što im je rekao: Treba da budete vaspitani, da budete lojalni građani svoje države, svoje zemlje. Ništa više. Nešto što se podrazumeva, što je prvi čas u vrtiću, kad vas vaspitačica nečemu uči, prvi čas u prvom razredu osnovne škole. Oni se svi bahato smeju, kao da im kreten govori, a oni mnogo pametni, i skaču i viču: Ko ne skače, taj je ćaci. Zašto? Zato što za takvo budalasto ponašanje, nevaspitanje, dobiće nagradu u kući. Ja vas onda pitam - a šta očekujete, kakvo će obrazovanje da vam bude, kad vaspitači i nastavnici ne smeju da vam kažu ni najnormalniju rečenicu na svetu? A u šta se to pretvaramo - zapitao je on.

Istakao je da je neverovatno u šta smo društvo i u šta su neke porodice pretvorili.

- I onda mi kažu: Problem je u direktoru. Nije, dragi roditelji problem u direktoru, iako je on težak čovek, nije lako s njim razgovarati. I ponekad i pogreši, nema nikakve sumnje, ali nije ovde problem u njemu. Ovde je problem u vama, dragi roditelji. Vama koji se smejete starijim ljudima, i koji vodite, i koji učite decu da se bave politikom u 15. godini života. I da ne poštuju starije - rekao je on.

Foto: screenshot pink tv

Naveo je da su pokušali da nam podele porodice, društvo celo i da je to zlo došlo spolja.

- Kao što vidite i danas, gde ste mislili da će studenti da odlučuju o nečemu, onda je stigao, stigao je befel sa zapada, mora da bude taj i taj, i biće taj i taj. A to znači da plenumi nikad nisu odlučivali. Nikada nisu odlučivali, to je suština. To smo mi znali, i ja sam vam to govorio od početka, gledali ste me u čudu, malo ko mi je verovao. Evo vam ovo što se zbiva već 48 sati, jasno vam je da sam bio u pravu - rekao je Vučić.

Ocenio je da je veliko zlo ušlo u našu zemlju sa ciljem da nam zemlja bude uništena i to u potpunosti.

- I pošto nisu uspeli, onda gledaju da rade na daljim podelama i na svemu drugom. Zato nam je važna Ujedinjena Srbija i da rešimo te stvari na izborima, i da zadamo težak udarac onima koji su milijarde evra uložili u rasturanje i razaranje ove zemlje - istakao je on.