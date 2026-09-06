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Nova brutalna kampanja protiv Srbije stiže iz blokaderskih redova, a ovog puta Aida Ćorović otvoreno poziva Sarajevo da protiv Beograda pokrene tužbu za saučesništvo u genocidu!

Ćorovićeva je, gostujući na televiziji N1, poručila da, po njenom mišljenju, postoje "sve predispozicije“ da Bosna i Hercegovina tuži Srbiju za saučesništvo u genocidu. Time je praktično pozvala na otvaranje novog međunarodnog fronta protiv naše zemlje.

- Mislim da postoje sve predispozicije da Bosna i Hercegovina sada tuži Srbiju za saučesništvo u genocidu, bez obzira što Srbija nikada nije po tom pitanju osuđena. Zapravo, oslobođena je svake odgovornosti na međunarodnim sudovima. Ovim činom Srbija priznaje i prihvata svoju odgovornost za genocid - izjavila je Ćorovićeva, perjanica bokaderskog pokreta.

00:20 Aida Ćorović Izvor: N1

Još skandaloznije je što se ovakva inicijativa plasira kao navodni put ka "suočavanju s prošlošću“, dok se istovremeno zanemaruje činjenica da Srbija nije osuđena za genocid pred međunarodnim sudom. Dok se država bori za očuvanje suvereniteta i stabilnosti, Aida Ćorović i njena blokaderska družina otvoreno priželjkuju nove tužbe, pritiske i stigmatizaciju srpskog naroda pred međunarodnom javnošću!

Ovakve poruke nisu nimalo bezazlene. Naprotiv, one dodatno podgrevaju ionako napete odnose u regionu i stvaraju atmosferu u kojoj se Srbija unapred proglašava krivom, bez obzira na pravne činjenice i sudske odluke. Postavlja se pitanje kome je u interesu da se ponovo otvaraju ratne rane i da se umesto dijaloga insistira na novim tužbama protiv Srbije.