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Vladan Đokić će po svoj prilici ostati na tzv. Studentskoj listi iako su plenumi pokrenuli proces vetiranja, odnosno izbacivanja sa liste.

Da to neće proći glatko svedoči da se studentima koji su u plenumima preti, kako bi obustavili svoj "postupak" protiv Đokića.

Zbog amorfne prirode ovog pokreta javnost je o tome saznala sa društvenih mreža, gde je na nalogu "Simke" objavljeno da se studentima upućuju pretnje kako bi odustali od vetiranja.

Na tom nalogu piše da dvocifren broj studenata u plenumima dobija pretnje da promeni glasove na svojim fakultetima zato što postoji šansa da Vladan Đokić bude vetiran.

- To su vaše evropske vrednosti, smrdljivi fašisti - napisao je on na X-u.

Foto: Printscreen/X

Na pitanje jednog korisnika X-a kakve pretnje su u pitanju, on je odgovorio da dobijaju fizičke pretnje i preti im se da neće završiti fakultete.

- Čuće se sve - najavio je "Simke".

Da se nešto zaista dešava u blokaderskim redovima svedoče i objave sa naloga raznih fakulteta, koji su se danas oglasili mahom sličnim porukama - da neće posustati.

O svemu tome je jutros govorio i predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da je sada potpuno jasno ko odlučuje.

- Nama su govorili da o tome odlučuju plenumi. Sada je jasno da nikada plenumi nisu stvarno odlučivali. Sada vidite, plenumi su odlučivali da jedno lice ne bude na listi, a onda je stigao pritisak iz Brisela, iz sveta, da to lice mora da bude na listi - istakao je predsednik.

Aleksandar Vučić kaže da je sada takođe jasno i ko je stajao iza pokušaja obojene revolucije.

Foto: Damir Dervišagić

- Neko spolja, zaključite sami, ti koji vrše pritisak da određena lica moraju da ostanu na listi. I druga stvar, sve vreme su oni odlučivali, zloupotrebljavali ovu decu, klince, koji su mislili da oni nešto odlučuju i da se nešto pitaju.

On postavlja i ključno pitanje - ako ne mogu sada da se izbore sa pritiskom, šta će se desiti u slučaju da dođu na vlast.