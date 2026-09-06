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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas biblioteku u Prigrevici kod Apatina, gde je govorio o kulturi sećanja, stradanju srpskog naroda, ali i odnosima sa Hrvatskom. Tokom obilaska osvrnuo se i na jezičke razlike između Srbije i Hrvatske, navodeći kao primer reči "zarez" i "zapeta", a potom govorio o srpskim žrtvama u Krajini i mestima u kojima, kako je rekao, posle Drugog svetskog rata godinama nije bilo muške dece.

Oredsednik je tokom obilaska podsetio i na stradanje srpskog stanovništva u Krajini, navodeći da su posledice ratnih zločina bile vidljive i godinama nakon završetka rata.

- Majke su, samo pogledajte, sve u crnini. Mi imamo mesto u Krajini, posebno u kozarskom delu, a bogami i u Baniji, Kordunu, Lici, gde vojnika nije bilo maju do 1952, negde i do 1954. godine. Nije bilo muškog deteta. Nije bilo muške dece. Sve što je bilo starije od 13-14 godina, pobile su ustaše, i onda si morao da čekaš da prođe 5, 6, 7, 8 godina od rata da bi dobio prvog vojnika - rekao je Vučić.

Govoreći o jednom od sela i stradanju njegovih stanovnika, predsednik je istakao da su među žrtvama bili i najugledniji domaćini.

- I to je to, kao što su kod nas u selu sve ugledne kuće, 19-oricu njih odvelo. Sve najuglednije domaćine. U prvom krugu 19, pa onda ko se nije sklonio, nastavili. I danas, kad odete, nema nikoga. Supruge, majke, stradali su - rekao je predsednik.

Foto: screenshot pink tv

Upisao se u Knjigu utisaka Tokom posete biblioteci, Vučić se upisao i u Knjigu utisaka, u kojoj se, kako je navedeno, upisao i književnik Branko Ćopić. - Meni će da bude čast da budem u istoj knjizi, tamo gde je Branko Ćopić - rekao je Vučić. U posveti je predsednik naveo: "Ponosan sam što sam posetio Spomen-biblioteku u Prigravici, naučio mnogo o patnji i životu našeg naroda, ali i srećan zbog kulture sećanja koju negujemo. Ljudi u Prigravici su živi dokaz propasti svih onih koji su želeli uništenje srpskog naroda."

"Veličanje nacizma postaje normalno"

Vučić je tokom obilaska govorio i o Hrvatskoj, posebno o odnosu prema ustaškoj simbolici i pozdravu "Dom spremni".

- Jeste li vi primetili kako nam polako, ali sigurno, postaje normalno za "Dom spremni"? Više ne šaljemo protestne note uobičajeno... Kao što je i belo polje na šahovnici ustaško, ustaško, ne hrvatsko, postalo potpuno normalno. Prvo belo polje umesto crvenog. Sve postaje normalno. Veličanje nacizma postaje normalno. Za mene ne. Za našu državu ne. Ali je to ono što rade. I kad vam bude došlo do promene vlasti, zapamtite: praviće vam turističke ture da idete na Tompsonove koncerte. Ja neću nikada, i nikad me na to neće naterati. Ali vam samo kažem: vidim ja kako to ide, pošto Srbija nikad neće biti dovoljno dobra nekima dok ne postane takva. Samo što tada više neće postojati - rekao je Vučić.

Foto: screenshot pink tv

Predsednik je potom kritikovao način na koji pojedini mediji, prema njegovoj oceni, izveštavaju o njegovim izjavama o ustaškoj simbolici i nacizmu.

- A tamo mediji samo izbegavaju jednu stvar, obratite pažnju. I žao mi je što to niste primetili. Oni se nadovezuju i da govore: "Vučić poludeo", "Vučić divlja", "Vučić ovo, Vučić ono". Sve sam ja to naučio. Ali nikako neće da napišu šta sam im rekao o nacizmu i o tome da je to "najgori nacistički pozdrav iz Drugog svetskog rata", jer neće istinu da saopšte narodu. A ne mogu da kažu da to što sam rekao je laž. Jer je to najgori nacistički pozdrav iz Drugog svetskog rata, i za "Dom spremni". Ne postoji gori. U celom svetu ne postoji gori. E, oni nam to danas prodaju kao patriotizam. I još će mi pričaju o katarzi - rekao je predsednik.

"To je, bre, dubinsko osećanje svakog od nas"

Govoreći o odnosu prema prošlosti i reakcijama koje se, kako je rekao, mogu videti u Srbiji, Vučić je ocenio da iza njih postoji dublje kolektivno osećanje povezano sa iskustvima srpskog naroda.

- Plenković i Marta Kos da mi drže pridike o katarzi. Nema nam grada bez spomen-sobe, nema nam sela bez spomen-sobe. Ni jednog sela nam nema, posebno zapadno od Rijeke, ili tamo gde su ljudi došli. Tragovi ostaju. I ovo što se danas događa u Srbiji, što vidite, snažan emocionalni izliv oko svega što se zbiva, nije to zbog toga što je Vučić nešto dozvolio, nije, ili zbog toga što je jedan čovek preminuo, ili što će da premine još neko, ili što će ne znam šta da se dogodi. Ne. To je, bre, dubinsko osećanje svakog od nas. Lažu nas, varaju nas, proganjaju nas, maltretiraju nas 30 i 40 godina već. Otimaju nam teritoriju, bombarduju zemlju, i pri svemu tome uvek smo mi krivi. Kad vam ubijaju decu, mi smo krivi. Šta god da se desi, mi smo krivi. Neće to ljudi više da trpe. Zato su ovakve stvari važne, da mogu da podsete i nekoga u budućnosti kroz šta smo prošli, jer će uvek u Srbiji biti ljudi koji imaju obraza i časti da se ne dodvoravaju onima koji bi da nam pričaju o katarzi i o najstrašnijim zločinima protiv našeg naroda - rekao je Vučić.

Na pitanje o navodima u crnogorskim medijima da priznaje granice, ali ne i suverenitet drugih država, Vučić je kratko odgovorio:

- Ja stvarno nisam u stanju da raznim crnogorskim separatistima i raznim budalama odgovaram oko bilo čega - zaključio je predsednik.