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Zoran Živković, nekadašnji gradonačelnik Niša i bivši premijer, nezadovoljan je protestom blokadera u Nišu. On je u intervjuu za blokaderski "Danas" poručio da su "blokaderi trebali da krenu na policiju u Nišu"!

- Pred ljudima koji su se okupili u zakazanom vremenu stalo je 15-20 policajaca i studenti su odlučili da ne idu prema njima. Mislim da je to greška - rekao je Živković.

Biši premijer je rekao da je blokaderima izneo i alternativni predlog:

- Trebalo je, a to sam predložio, da mi matorci, i političari i inače matori ljudi, stanemo u prvi red, pa da onda mi budemo neko ko treba da ubedi policiju da treba da nam otvori put ka centru Niša. Međutim, studenti su rekli da to ne treba da se radi. I ja sam pitao: "Dobro, šta sad?" Posle odgovora da će ostati na jednom mestu sve vreme, rekoh: "Okej, doviđenja". To je njihov skup i neću da se mešam, ali mislim da je to moglo bolje da se organizuje - rekao je Živković.

Inače, jučerašnji blokaderski protest u Nišu, koji je danima najavljivan, doživeo je fijasko jer sa okupilo manje od 200 blokadera. Tim povodom se na svom Instagram nalogu oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

- Ja prošao sve ovde, kažu ima ih 50, a zabranili mi dolazak u Niš - prokomentarisao je predsednik Srbije u video-snimku.