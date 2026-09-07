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Novi skandal potresa takozvanu studentsku listu i surovo ruši priču za naivne - da iza njenog formiranja stoji autonomija i demokratsko odlučivanje. Dok su plenumi pokrenuli proces vetiranja više ličnosti koje bi trebalo da budu na listi, među njima i Vladana Đokića, rektora Univerziteta u Beogradu koji je u međuvremenu postao političar, pojavljuju se tvrdnje da se iza kulisa vrši snažan pritisak kako bi on po svaku cenu ostao među kandidatima.

Zloupotreba mladih

Na društvenim mrežama pojavile su se insajderske informacije koje govore da je stvar oko "spašavanja" Đokića otišla toliko daleko da dvocifren broj studenata u plenumima navodno dobija pretnje da promeni glasove na svojim fakultetima upravo zbog mogućnosti da Đokić bude vetiran.

Na čistac je izašlo ono na šta su mnogi upozoravali, a to je da tzv. studentska lista teško da može da bude rezultat slobodnog odlučivanja studenata. Da jeste, zbog čega bi jedno ime bilo toliko važno da se zbog njegovog opstanka na listi vrše pritisci i pretnje? Još važnije, ako plenumi zaista odlučuju, kako je moguće da se njihova odluka pokušava promeniti pritiscima? I ko je toliko zainteresovan da upravo Đokić bude deo političkog projekta koji se predstavlja kao autentična volja studenata?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišuci ove navode, upravo na to ukazao.

Aleksandar Vučić Foto: Damir Dervišagić

- Suština je da to na kraju nije njihova stvar. Sada je potpuno jasno ko odlučuje. Nama su govorili da o tome odlučuju plenumi. Sada je jasno da nikada plenumi nisu stvarno odlučivali. Sada vidite plenumi su odlučivali da jedno lice ne bude na listi, sada je stigao pritisak iz Brisela, iz sveta, da to lice mora da bude na listi - naglasio je Vučić.

On smatra i da je sada jasno ko je stajao iza pokušaja obojene revolucije.

- Neko spolja, zaključite sami, ti koji vrše pritisak da određena lica moraju da ostanu na listi. I druga stvar, sve vreme su oni odlučivali, zloupotrebljavali ovu decu, klince, koji su mislili da oni nešto odlučuju i da se nešto pitaju... Ako niste u stanju da se suprotstavite pritisku za izbor vaše liste, da li će neko da bude na listi ili ne, zato što i za to dolaze pritisci iz raznih ambasada, neka ljudi razmisle kako će sutra da izdrže bilo kakav pritisak koji dolazi iz sveta. Od Marte Kos, Amerike, Rusije... Koliko bi izdržali, minut i po ili dva minuta. Ja mislim da je sada svima jasno da niti su studenti niti je bilo ko bio organizator obojene revolucije, već kao što smo govorili, jasno je da je sve bilo organizovano spolja, spolja se biraju kandidati. A ja sam ponosan što je mene jedan deo građana Srbije predložio za ovu funkciju, ali me niko nije spolja nametao ili oktroisao, da služim nekome drugom. Neću da služim nikome drugom - poručio je Vučić.

Instrukcije spolja

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je upravo priča o Đokiću ono što dodatno razotkriva unutrašnje pukotine projekta koji se javnosti predstavlja kao studentski.

Kako napominje, ako je odluka o njegovom vetiranju doneta u okviru plenuma, a zatim su usledili pritisci da se ta odluka promeni, onda se postavlja pitanje ko sve vreme vodi ovo plenumaško kolo.

profesor politickih nauka u Beogradu Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Ovo je školski primer pokušaja nasilne promene vlasti. Stvara se privid da postoji navodno neko telo koje inkognito dolazi do nekakvih odluka, a u stvari to su samo alatke ili instrumenti onih koji stoje u pozadini toga. Ključne stvari se događaju van, u nekim obaveštajnim centrima. U udžbenicima o obojenim revolucijama i hibridnom delovanju se to razmatra. Da li treba biti naivan i misliti da šačica studenata, odnosno političkih aktivista odlučuje o toj listi? Sad dobijaju pretnje svi koji hoće da vetiraju Đokića, a to znači da je on eksponent nekoga ko vuče konce. Plenumi se ne pitaju ništa. Oni su samo tu forma koja će navodno da predstavlja nekakvo kvazi demokratsko telo, a nisu ništa drugo do pioni. Mnogi od njih i ne znaju da učestvuju u opakoj prevari - upozorava Petričković.

On ocenjuje da se oko Đokićevog imena gradi mnogo ozbiljnija politička konstrukcija.