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Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija uspeva da održava dobre odnose i sa Istokom i sa Zapadom. Beograd razgovara sa Vašingtonom i Briselom, ali istovremeno čuva bliske odnose sa Moskvom i razvija strateško partnerstvo sa Pekingom. Uprkos velikim pritiscima i složenim geopolitičkim okolnostima, Srbija nastoji da vodi samostalnu i balansiranu spoljnu politiku. To je pozicija koja zahteva ozbiljnu diplomatiju, ali i sposobnost da se nacionalni interesi stave u prvi plan.

Šta Vučić obeća, on to i ispuni

Kako je Karan istakao na početku Vučić poslednjih godina vodio "strahovito dinamičnu diplomatsku ofanzivu" i izgradio ugled kroz kontakte sa najvažnijim svetskim državnicima.

- Predsednik Vučić je poslednjih godina imao veliki broj susreta sa najvažnijim svetskim državnicima. Sa svima je razgovarao ravnopravno i tako stekao određeni ugled. Mislim da je tajna u tome što apsolutno drži reč - ono što obeća, to i uradi. Nije dozvolio nikome, bez obzira na svetske autoritete, da određuje kako će voditi Srbiju i kakav će odnos imati prema drugim državama.

Kako dalje navodi Srbija polako gubi pritisak gde mora da "drži" jednu stranu.

- Istovremeno, Srbija čuva svoju suštinsku nezavisnost i vojnu neutralnost, i to je put koji je trasirao predsednik Vučić. Pritisak da Srbija mora da se opredeli za jednu stranu i da ne može da "sedi na dve ili tri stolice" polako nestaje. Sve više se shvata da Srbija ima svoju stolicu i da sedi na njoj, a ne na tuđoj - rekao je Karan.

Ljubomir Đurić, bivši oficir KOS-a Foto: Kurir Televizija

EU je partner, ostale sile su podrška

Dok deo javnosti smatra da Srbija uspešno balansira između velikih sila, Ljubomir Đurić upozorava da svi partneri ipak nemaju isti značaj, posebno kada je reč o ekonomiji i trgovini.

- Mi nemamo četiri jednaka partnera. Imamo jednog ključnog partnera - Evropsku uniju i tri ostale podrške. To ne znači da treba da prekinemo saradnju sa Kinom, Rusijom ili Amerikom, već da moramo da poštujemo određene uslove i ograničenja. Možemo imati dobre odnose sa svima, ali moramo biti svesni da će se sukobi velikih sila u određenoj meri lomiti i preko nas - rekao je Đurić.

Goran Šarić sa drugre strane ocenjuje da Vučićeva spoljna politika predstavlja savremenu verziju politike nesvrstavanja, ali bez ideološke komponente. Smatra da je Srbija, uprkos pritiscima i okruženju zemljama EU i NATO-a, uspela da razvija odnose sa Rusijom i Kinom, ali i sa Francuskom, Vašingtonom i Izraelom.

- Mi uopšte ne vrednujemo dovoljno ovu politiku, jer je Vučić uspeo da podigne standard i istovremeno vodi veoma uspešnu spoljnu politiku. Srbija danas vodi politiku koja podseća na nesvrstane, ali u potpuno drugačijim okolnostima i sa neuporedivo manjim resursima - Odnose koje je predsednik Vučić uspostavio sa Francuskom, Kinom, Rusijom, SAD-om i Izraelom. Istovremeno, Srbija nije ni u Evropskoj uniji ni u NATO-u, niti je do kraja uskladila svoju politiku sa EU, a ipak egzistira i napreduje. Mnoge stvari koje su loše bile bi loše i bez Vučića, ali ovakvu spoljnu politiku, po mom mišljenju, niko drugi ne bi uspeo da vodi.

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"Želimo saradnju sa svima"

Govoreći o međunarodnom položaju Srbije i izazovima sa kojima se zemlja suočava, Karan je istakao značaj iskusnog državnog i diplomatskog tima. Poručio je da Srbija treba da nastavi politiku saradnje sa svima, uz očuvanje vojne neutralnosti.

- Mi ne želimo da budemo nikome smetnja, teret niti da budemo konfrontirani, već hoćemo saradnju sa svima. Srbija je vojno neutralna država i takvi će i ostati. Ne smemo da se odreknemo političara koji su postali toliko vešti u međunarodnoj politici, jer to ne može da radi svako. Bila bi velika greška da takve ljude zamijenimo nekim ko nema iskustvo, ugled i sposobnost da vodi zemlju u složenim međunarodnim okolnostima.

Ljubomir Đurić, Centar za Nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

Govoreći o položaju Srbije i poređenju sa nekadašnjom Jugoslavijom, Đurić je istakao da mala država mora da vodi računa o odnosima sa velikim silama. On je naglasio da Srbija ne može dugoročno da se oslanja samo na politiku balansiranja, već mora da pronađe način da zaštiti svoje interese.

- Danas nije niko naš definitivni zaštitnik, zato što nismo svrstani. Mi moramo da imamo odnose sa svima, ali ne možemo biti isti. Spoljna politika se ne može voditi na osnovu onoga što želimo, već na osnovu onoga što nam je ponuđeno. Mnogo smo više zavisni od Evropske unije nego Evropska unija od nas i to je realnost spoljne politike. Balansiranje može da izgleda dobro na prvi pogled, ali dugoročno nije dobro, jer na prvi problem nemate nikoga ko je sa vama. Neutralni ste dok vam ona strana od koje ste neutralni dozvoljava da budete neutralni. Da ultimatum ne bi dolazio, morate da imate nekog velikog ko će za vas da se zalaže - poručio je Đurić.

Benefini ulaska Srbije u EU

Govoreći o odnosima Srbije sa velikim silama i Evropskom unijom, Šarić je ukazao na složen položaj Srbije i potrebu da se realno sagledaju koristi i izazovi evropskih integracija. Istakao je da članstvo u Evropskoj uniji može doneti konkretne ekonomske koristi, ali i da unutar same Unije postoje brojni politički problemi.

- Ulazak u Evropsku uniju donosi Srbiji kratkoročne i srednjoročne benefite, pre svega kroz pristup velikim EU fondovima i povećanje životnog standarda. Zbog toga Srbija, iako nije u istoj poziciji kao zemlje članice, treba da teži članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, Evropska unija je istovremeno veoma složen sistem i unutar nje postoje ozbiljni politički problemi. Srbija zato mora da vodi računa o svojim interesima i da realno sagleda odnose sa Evropskom unijom - objasnio je istoričar Goran Šarić.

Goran Šarić, istoričar Foto: Kurir Televizija

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