- Iako su ovakve izjave epske nebuloze, one su dobrodošle jer potvrđuju da CRTA nije samo organizacija civilnog društva, već aktivan politički učesnik u ovim izborima. Prvo, predizborna kampanja nije počela jer izbori nisu raspisani. Drugo, predsednik Aleksandar Vučić obilazi Srbiju kao što je oduvek i obilazio - i kao premijer, i u oba svoja predsednička mandata. Treće, sve aktivnosti koje mi ostali, kao članovi SNS-a imamo, su jasno brendirane, najavljene i predstavljene kao stranačke. One se odvijaju vikendom, van radnog vremena i mi na njih imamo pravo, kao i svaka stranka u Srbiji ili svuda u svetu. Ili želite da samo SNS-u oduzmete to pravo, a političar na funkciji rektora, Vladan Đokić, ima potpuno pravo da obilazi Srbiju dok je rektor i šalje političke poruke, organizuje tribine? To vam je promaklo, niste videli? Dakle, apsolutno je jasna granica između partije i države, samo što to nije narativ koji bi odgovarao onima koji pripremaju novi alibi za izborni poraz.