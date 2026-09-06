PRIPREMAJU NOVI ALIBI ZA IZBORNI PORAZ! Ana Brnabić odgovorila Dimitrijeviću iz CRTE: Vi ste aktivan politički učesnik u ovim izborima
- Ana Brnabić poručila je Pavlu Dimitrijeviću iz CRTE da je ta organizacija aktivan politički učesnik u izborima. Navela je da kampanja još nije počela jer izbori nisu raspisani.
- Brnabić je rekla da Vučić obilazi Srbiju kao i ranije, dok su aktivnosti SNS-a jasno stranačke i održavaju se van radnog vremena.
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je Pavlu Dimitrijeviću iz organizacije CRTA.
- Iako su ovakve izjave epske nebuloze, one su dobrodošle jer potvrđuju da CRTA nije samo organizacija civilnog društva, već aktivan politički učesnik u ovim izborima. Prvo, predizborna kampanja nije počela jer izbori nisu raspisani. Drugo, predsednik Aleksandar Vučić obilazi Srbiju kao što je oduvek i obilazio - i kao premijer, i u oba svoja predsednička mandata. Treće, sve aktivnosti koje mi ostali, kao članovi SNS-a imamo, su jasno brendirane, najavljene i predstavljene kao stranačke. One se odvijaju vikendom, van radnog vremena i mi na njih imamo pravo, kao i svaka stranka u Srbiji ili svuda u svetu. Ili želite da samo SNS-u oduzmete to pravo, a političar na funkciji rektora, Vladan Đokić, ima potpuno pravo da obilazi Srbiju dok je rektor i šalje političke poruke, organizuje tribine? To vam je promaklo, niste videli? Dakle, apsolutno je jasna granica između partije i države, samo što to nije narativ koji bi odgovarao onima koji pripremaju novi alibi za izborni poraz.
Podsetimo, Pavle Dimitrijević iz organizacije CRTA izjavio je da se "u ovoj predizbornoj kampanji obaraju se svi rekordi u brisanju granice između partije i države, odnosno u zloupotrebi javne funkcije".