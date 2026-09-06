POBEDNIČKA ATMOSFERA U NOVOM SADU Miloš Vučević razgovarao sa građanima i probao specijalne bombonice "Srbija pobeđuje (VIDEO)
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević još jednom je pokazao šta znači stvarna posvećenost narodu i svakodnevni rad na terenu.
Naime, Vučević je zajedno sa gradonačelnikom Novog Sada Žarkom Mićinom, obišao štand Srpske napredne stranke, gde su u izuzetno srdačnoj i opuštenoj atmosferi razgovarali sa aktivistima i okupljenim građanima koji pružaju snažnu podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.
Na snimku koji je podeljen na društvenim mrežama, zabeležen je izuzetno simpatičan i spontan trenutak kada su lideru SNS-a ponuđene SNS bombonice:
- Može jedna "Srbija pobeđuje" bombonica? - upitao je jedan od aktivista Vučevića, a lider SNS je snimak prokomentarisao porukom:
- SNS bombonice su loše samo za moju liniju, ali vredelo je!
Kurir Politika