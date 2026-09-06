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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Somboru sa partnerima iz Austrije i Nemačke.

- Posle sadržajnog dana u Zapadnobačkom okrugu, radni vikend nastavljam sa prijateljima iz Austrije i Nemačke. Dobra prilika da razgovaramo o novim idejama, poslovima i ulaganjima, ali i o svemu što možemo zajedno da uradimo kako bi Srbija nastavila da napreduje i privlači uspešne ljude i velike kompanije - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Mnogo posla i dobrih razgovora za Srbiju, zaključio je Vučić.

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