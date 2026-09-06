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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas roditeljima sa jasnom porukom nakon što su se pojavili snimci dece koja uništavaju školski pribor koji su dobili od Ekspa.

- Malo šta me je u poslednje vreme rastužilo kao tako nešto, rećiću vam i zašto. Ekspo za koji se ova zemlja borila, Ekspo koji nema veze sa političkim partijama, Ekspo na koji bi trebalo da budemo ponosni. Svi smo pobedili Ameriku, pobedili smo Tajland, pobedili Argentinu, Španiju. Gradonačelnik Malage je podneo ostavku zbog tog poraza od nas. Dakle, jedan ogroman uspeh Srbije.

- Bio sam tužan zato što razumem koliki problem imamo mi roditelji, koliko sebe i svoje strasti nismo u stanju da obuzdamo, i da nam ne smeta i to što decu nismo vaspitali da budu pristojni ljudi.

Kako je istakao nešto sa nama nije u redu, sa svima nama, ako tome možemo da se smejemo i ako to možemo da podržavamo.