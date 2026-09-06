Predsednik Vučić čestitao odbojkašicama na osvojenoj bronzanoj medalji na Evropskom prvenstvu u Istanbulu.
Politika
VUČIĆ ČESTITAO ODBOJKAŠICAMA MEDALJU NA EVROPSKOM Vaša borbenost i srce na terenu doneli su svima veliku radost! Znamo koliko je truda uloženo u svaki poen
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"Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj bronzanoj medalji", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.
- Vaša borbenost i srce na terenu, doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen.
- Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo, devojke!
Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu - pobedom nad selekcijom Poljske sa 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).
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