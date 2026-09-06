Slušaj vest

"Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj bronzanoj medalji", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu. 

- Vaša borbenost i srce na terenu, doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen.

- Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo, devojke!

Podsetimo, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu - pobedom nad selekcijom Poljske sa 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

Ne propustitePolitikaSRBIJI NE DAJU DA BUDE NEUTRALNA! Vučić vodi bitku sa velikim silama, stručnjaci poručili: "Nećemo sedeti na tuđoj stolici"
Ljubomir Đurić, bivši oficir KOS-a gotovao je u emisiji "Puls Srbije"
PolitikaVUČIĆ O UNIŠTAVANJU SPORTSKOG PRIBORA JER NA NJEMU PIŠE EKSPO, UPUTIO JASNU PORUKU RODITELJIMA: Ovo je tužno, kako decu vaspitavamo, takvu ćemo Srbiju imati
Screenshot 2026-08-11 152557.png
PolitikaMNOGO POSLA I DOBRIH RAZGOVORA ZA SRBIJU: Vučić se u Somboru sastao sa prijateljima iz Austrije i Nemačke
Aleksandar Vučić
Politika"SVE ŠTO JE BILO STARIJE OD 13-14 GODINA POBILE SU USTAŠE!" Vučić odgovorio Plenkoviću i Marti Kos: Oni da mi drže pridike o katarzi, maltretiraju nas 30 godina
Aleksandar Vučić Obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac (35).jpeg