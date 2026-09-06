VLADAN ĐOKIĆ VETIRAN SA STUDENTSKE LISTE! Haos u redovima blokadera ne jenjava: Evo ko je sada prvi na njihovoj listi i šta pojedini pokušavaju da urade
Nakon finalnog sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste Vladan Đokić vetiran je sa liste i više nije njen nosilac!
Prema najnovijim saznanjima, proces glasanja za uklanjanjeĐokićasa pomenute liste završen je u korist onih koji su hteli ga bude vetiran i to 43:42.
Zbog navedenog, prva na listi je Sara el Sarag, koja je ujedno bila i prva zamena za Đokića.
Međutim, pojedini blokaderi nezadovoljni ovakvom odlukom upravo traže "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi.
Pored Vladana Đokića, vetirani su i Novica Antić, Milo Lompar i Predrag Voštinić.
U narednih 48 časova, blokaderi sa Pravnog fakulteta u Beogradu, će se izjasniti da li je njihova konačna odluka da Đokića zamene Sarom el Sarag, budući da je ona zamena za Đokića, koju su oni predložili.
Kako smo proteklih dana pisali, iako su plenumi pokrenuli proces vetiranja više ličnosti koje bi trebalo da vode "studentsku" listu, među kojima je i Đokić, sve je ukazivalo da će ipak ostati na listi.
Kako je ranije objavljeno na blokaderskom nalogu "Simke" na društvenoj mreži X, koji je i ranije objavljivao informacije o raznim sukobima među plenumašima, dvocifren broj studenata u plenumima dobija pretnje da promeni glasove na svojim fakultetima zato što postoji šansa da Đokić bude vetiran.
Podsećamo,blokaderi su sastavili dosije Vladana Đokića na čak 39 strana, gde mu se zamera "ćutanje o Beogradu na vodi i u slučaju doktorata Siniše Malog". Dovodi se u pitanje njegova nezavisnost i preispituju njegove veze i ranije odluke.
"Prva je da kandidat, dok je devet godina bio dekan Arhitektonskog fakulteta i najpozvaniji glas struke u zemlji, nije rekao ni jednu jedinu reč protiv Beograda na vodi, u vreme kada su arhitekte izlazile na ulicu i donosile deklaracije protiv tog projekta. Druga je da kao rektor nije dovršio slučaj doktorata Siniše Malog, iako mu je sam sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, i to u skladu sa stavom koji je izneo još decembra 2021: da Univerzitet time više ne želi da se bavi", navodi se u dosijeu za vetiranje posvećenom Vladanu Đokiću.
U dokumentu se Đokiću zamera i članstvo u Skupštini FK Crvena zvezda, njegov odnos prema pojedinim javnim ličnostima, način na koji je izabran za rektora, kao i niz drugih odluka koje blokaderi ocenjuju kao sporne...