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Nakon finalnog sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste Vladan Đokić vetiran je sa liste i više nije njen nosilac!

Prema najnovijim saznanjima, proces glasanja za uklanjanjeĐokićasa pomenute liste završen je u korist onih koji su hteli ga bude vetiran i to 43:42.

Zbog navedenog, prva na listi je Sara el Sarag, koja je ujedno bila i prva zamena za Đokića.

Međutim, pojedini blokaderi nezadovoljni ovakvom odlukom upravo traže "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi.

Pored Vladana Đokića, vetirani su i Novica Antić, Milo Lompar i Predrag Voštinić.

U narednih 48 časova, blokaderi sa Pravnog fakulteta u Beogradu, će se izjasniti da li je njihova konačna odluka da Đokića zamene Sarom el Sarag, budući da je ona zamena za Đokića, koju su oni predložili.

Kako smo proteklih dana pisali, iako su plenumi pokrenuli proces vetiranja više ličnosti koje bi trebalo da vode "studentsku" listu, među kojima je i Đokić, sve je ukazivalo da će ipak ostati na listi.