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"Poseban pozdrav onima što ne smeju na prozore da izađu nego su se sakrili u sobu pa zvižde", naveo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i podelio deo svoje današnje posete Zapadnobačkom okrugu. 

- Hvala vam mnogo na svemu, hvala na svom trudu, i posebno hvala i nekolicini kako sam ja došao, kako su se utišali. Ja šaljem poseban pozdrav i poljupce onima što ne smeju na prozore da izađu, nego se sakriju u sobu pa zvižde. I vas mnogo volim, veliki pozdrav i hvala vam najlepše. Živeo Sombor, živela Srbija! - naveo je predsednik tokom govora. 

Sve o današnjoj poseti i obilasku pročitajte u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

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