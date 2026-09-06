Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se građanima Sombora na podršci tokom posete Zapadnobačkom okrugu i poslao poruku onima koji su mu zviždali iz stanova
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"ŠALJEM POLJUPCE ONIMA ŠTO SE SAKRIJU U SOBU PA ZVIŽDE!" Vučićeva moćna i šarmantna poruka iz Sombora zapalila mreže: Hvala vam na svemu! (VIDEO)
- Aleksandar Vučić zahvalio je građanima Sombora na podršci tokom posete Zapadnobačkom okrugu.
- Predsednik je poručio i onima koji su mu zviždali iz stanova, uz reči da ih pozdravlja i šalje poljupce.
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"Poseban pozdrav onima što ne smeju na prozore da izađu nego su se sakrili u sobu pa zvižde", naveo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i podelio deo svoje današnje posete Zapadnobačkom okrugu.
- Hvala vam mnogo na svemu, hvala na svom trudu, i posebno hvala i nekolicini kako sam ja došao, kako su se utišali. Ja šaljem poseban pozdrav i poljupce onima što ne smeju na prozore da izađu, nego se sakriju u sobu pa zvižde. I vas mnogo volim, veliki pozdrav i hvala vam najlepše. Živeo Sombor, živela Srbija! - naveo je predsednik tokom govora.
Sve o današnjoj poseti i obilasku pročitajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs
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