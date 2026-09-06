" Poseban pozdrav onima što ne smeju na prozore da izađu nego su se sakrili u sobu pa zvižde ", naveo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i podelio deo svoje današnje posete Zapadnobačkom okrugu.

- Hvala vam mnogo na svemu, hvala na svom trudu, i posebno hvala i nekolicini kako sam ja došao, kako su se utišali. Ja šaljem poseban pozdrav i poljupce onima što ne smeju na prozore da izađu, nego se sakriju u sobu pa zvižde. I vas mnogo volim, veliki pozdrav i hvala vam najlepše. Živeo Sombor, živela Srbija! - naveo je predsednik tokom govora.