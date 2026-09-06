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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Zapadnobački okrug gde ga je dočekao veliki broj ljudi.

Posebno zanimljiv susret dogodio se kada je grupa žena ugledala predsednika i, u želji da naprave zajedničku fotografiju, prišla mu sa velikim oduševljenjem.

Žene su se doslovno zaletele ka Vučiću kako bi se fotografisale sa njim, a predsednik je uz osmeh poručio:

"Kakve kraljice, hvala vam za slikanje, predivne ste".