Predsednik Vučić posetio Zapadnobački okrug, gde je dočekan sa oduševljenjem.
Politika
"KAKVE KRALJICE" Žene se zaletele prema Vučiću u Zapadnobačkom okrugu, usledila HIT REAKCIJA: Hvala vam za slikanje, predivne ste (VIDEO)
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Zapadnobački okrug gde ga je dočekao veliki broj ljudi.
Posebno zanimljiv susret dogodio se kada je grupa žena ugledala predsednika i, u želji da naprave zajedničku fotografiju, prišla mu sa velikim oduševljenjem.
Žene su se doslovno zaletele ka Vučiću kako bi se fotografisale sa njim, a predsednik je uz osmeh poručio:
"Kakve kraljice, hvala vam za slikanje, predivne ste".
Susret je protekao u opuštenoj atmosferi, uz osmehe i fotografisanje, dok je Vučić sa građanima razgovarao o problemima i pronalazio rešenje za njih.
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