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Nakon finalnog sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste Vladan Đokić vetiran je sa liste i više nije njen nosilac!

Proces glasanja za uklanjanje Đokića sa pomenute liste završen je u korist onih koji su hteli ga bude vetiran i to 43:42.

Tom prilikom usledilo je opšte slavlje na mrežama zbog ovakve odluke.

Blokaderi su oduševljeni pozdravili ovaj potez.

"Živela Srbija", "Živeli studenti dostojni svojih predaka", "Sada samo da se napijemo i da gledamo vatromete dok pokušavaju da smisle način da ospore glasanje", "Rektor vetiran, pije se većeras" - samo su neki od njih.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Podsećamo,blokaderi su sastavili dosije Vladana Đokića na čak 39 strana, gde mu se zamera "ćutanje o Beogradu na vodi i u slučaju doktorata Siniše Malog". Dovodi se u pitanje njegova nezavisnost i preispituju njegove veze i ranije odluke.

"Prva je da kandidat, dok je devet godina bio dekan Arhitektonskog fakulteta i najpozvaniji glas struke u zemlji, nije rekao ni jednu jedinu reč protiv Beograda na vodi, u vreme kada su arhitekte izlazile na ulicu i donosile deklaracije protiv tog projekta. Druga je da kao rektor nije dovršio slučaj doktorata Siniše Malog, iako mu je sam sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, i to u skladu sa stavom koji je izneo još decembra 2021: da Univerzitet time više ne želi da se bavi", navodi se u dosijeu za vetiranje posvećenom Vladanu Đokiću.